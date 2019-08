Fiala odpálil nálož: Na Prague Pride byla propagována pedofilie. Další Overtonovo okno otevřeno. Policie by měla konat

Pochodu Prague Pride, který se konal v hlavním městě České republiky 10. srpna, se zúčastnily různé skupiny menšin včetně pedofilů z Československé pedofilní komunity. Během průvodu šířili letáky s informacemi o své komunitě a cílech. Předseda poslaneckého klubu hnutí SPD Radim Fiala to považuje za propagandu pedofilie.

Ke svému příspěvku na Facebooku poslanec přidal snímek z obrazovky, na níž je otevřená webová stránka Československé pedofilní komunity se zprávou o výsledcích účasti průvodu Prague Pride. Tento materiál ilustruje foto letáku, který členové komunity rozdávali během průvodu.

Z této zprávy vyplývá, že Československá pedofilní komunita se zúčastnila Prague Pride již pošesté. Pedofilové z komunity tvrdí, že účastí chtěli poukázat na to, že jsou také sexuální menšinou, jejíž zástupci se údajně potýkají s podobnými problémy jako LGBT komunita.

„Po roční pauze se Československá pedofilní komunita rozhodla, že nastal čas vrátit se společně se snahou o osvětu na průvod Prague Pride – tentokrát již pošesté!“ pochlubili se na svých stránkách.

Osvěta podle webu probíhala formou těchto letáků. Tyto letáky prý rozdávali i v dešti, který se v sobotu spustil. „Nejvíce letáků jsme rozdali na Letné,“ informuje komunita.

Tato informace pobouřila Radima Fialu, který poukazuje na to, že policie by měla konat, ale policie naopak chránila šiřitele osvěty z Československé pedofilní komunity kvůli výhrůžce, jež dorazila do redakčního e-mailu. Československá pedofilní komunita uvádí, že se z důvodu této výhrůžky obrátila na policii ČR a na dotyčného podala trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu nebezpečného vyhrožování.

„Dnes dopoledne navíc kontaktovala policie jednoho z našich spolupracovníků, se kterým se dohodla na spolupráci a opatření pro zvýšenou ochranu naší skupiny v průběhu průvodu. Po dobu naší účasti bude tedy skupina našich dobrovolníků chráněna policejními složkami přímo v průvodu,“ uvedla správkyně webu komunity.

„Je šílené, že takové věci jako Prague Pride podporují politici Pirátů, ODS, ČSSD, TOP 09 či STAN... Je šílené, že se beztrestně propaguje pedofilie,“ reaguje Radim Fiala a připomíná, že Prague Pride probíhá pod záštitou primátora a hlavního města Prahy.

Politik se ptá, jestli budou příště Piráti po legalizaci manželství homosexuálů podporovat legalizaci pedofilie.

Předtím mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček popsal, co čeká Česko, pokud se pražská „liberální levice“ dostane na celostátní úroveň.