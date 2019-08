Vyhrocená situace v ČSSD: Hamáček vyzývá Foldynu k respektování ČSSD, jinak hrozí vyloučením ze strany

Poslanec Jaroslav Foldyna by podporoval rekonstruovanou vládu Andreje Babiše (ANO) i kdyby ji opustila jeho strana ČSSD. Řekl to rozhovoru pro server iDNES.cz. Předseda ČSSD Jan Hamáček pro Novinky.cz sdělil, že pokud Foldyna nebude respektovat rozhodnutí a politiku ČSSD, nebude členem strany.

V rozhovoru pro portál iDNES.cz poslanec Jaroslav Foldyna přiznal, že pokud by ČSSD opustila vládu, tak by ve Sněmovně toleroval rekonstruovaný kabinet bez účasti jeho strany.

Foldyna se pak vyslovil také k Hamáčkovi, jenž je podle něj slušným člověkem, ale příliš podléhá tlakům lidí ve vedení.

„Když bude sociální demokracie pokračovat v tom trendu co nyní, hrozí jí, že bude mít v krajských volbách kolem pěti procent, možná ani to ne, a to krajskou reprezentaci vyžene na barikády a může dojít k nějakým změnám. Ještě před krajskými volbami,“ dodal Foldyna.

To naštvalo šéfa ČSSD Jana Hamáčka:

„Pan Foldyna buď bude respektovat politiku a rozhodnutí sociální demokracie, nebo nebude členem sociální demokracie,“ napsal v SMS zprávě Novinkám.cz Hamáček.

Kritika Jaroslava Foldyny ze strany členů ČSSD

V poslední době se poslanec Jaroslav Foldyna stal už několikrát za své výroky terčem kritiky ze strany ostatních členů strany, kteří uvádějí, že se poslanec otevřeně rozchází s programem ČSSD a jejími hodnotami.

Tak například poté, co se Foldyna zúčastnil sobotního Vlasteneckého setkání Sdružení přátel bílého heterosexuálního muže, na kterém účastníci vystupovali za ochranu tradiční rodiny, místopředseda ČSSD Petříček mediím řekl, že všechny Foldynovy kroky z poslední doby jen ukazují, že se s programem a hodnotami strany otevřeně rozchází.

„K aktivitám pana Foldyny už považuji za zbytečné se vyjadřovat. Všechny jeho kroky z poslední doby jen ukazují, že není ani sociálním, ani demokratem a s naším programem a hodnotami se otevřeně rozchází,“ reagoval na celou událost místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová zase uvedla, že by pan Foldyna měl spíše pracovat, než aby na sebe upoutával pozornost na „obskurních akcích“. Podle ministryně tím dlouhodobě ubližuje ČSSD.

Foldyna v rozhovoru pro iDNES.cz odpověděl, že Petříček by spolu s vedením mohl vyvodit odpovědnost například za neúspěchy strany v několikerých volbách. Petříček či Maláčová podle něj prezentují názory, kterým někdy dají za pravdu liberální voliči, ti však nevolí ČSSD, ale Piráty. Skutečná témata ČSSD podle něj převzala hnutí ANO a SPD. Ze strany zatím Foldyna odejít nechce.

„Myslím, že hnutí ANO prezentuje sociálnědemokratickou politiku, proto řada voličů ČSSD přešla a volí hnutí ANO. Sociální demokracie jakoby ztratila svůj azimut a převzaly ho jak hnutí ANO, tak SPD,“ uvedl.

Případný odchod ČSSD z vlády

ČSSD zvažuje odchod z vlády kvůli několikaměsíčnímu sporu o výměnu ministra kultury Antonína Staňka za Michala Šmardu. Premiér navrhl Staňkovo odvolání již na konci května. Prezident Miloš Zeman však s rozhodnutím přijmout Staňkovu rezignaci několik měsíců otálel. Podle něj Staněk na ministerstvu kultury odhalil korupci a za to by neměl být odvoláván. V závěru července po dvou měsících prezident Miloš Zeman vyhověl návrhu na odvolání Antonína Staňka, nejmenoval však dosud jeho nástupce.

Pro ČSSD budou klíčové následující dny. Prezident Zeman má totiž v polovině srpna oznámit, zda vyhoví sociální demokracii a po několikaměsíčních průtazích jmenuje Michala Šmardu ministrem kultury. Pokud Šmardu nejmenuje, ČSSD by mohla odejít z vlády, jak už několikrát deklarovala. Hamáček dlouhodobě opakuje, že pro stranu nemá cenu sedět v kabinetu, když si nemůže rozhodovat o svých ministrech.

Zeman v červnu řekl, že odchod ČSSD z vlády, kterým strana hrozila v dosud nedořešeném sporu o výměnu ministra kultury, by znamenal pouze rekonstrukci kabinetu. Premiér Andrej Babiš sdělil, že v případě odchodu ČSSD by vyjednával s ostatními stranami o dalším postupu včetně jejich možné podpory pro rekonstruovanou vládu. Předčasné volby nepovažuje za vhodnou variantu.