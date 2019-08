Zemanovi věří necelých 60 % lidí. Válka premiéra s prezidentem by ANO uškodila, upozorňuje Ovčáček

Poslední údaje výzkumného ústavu STEM ukazují, že prezidentovi Miloši Zemanovi důvěřuje 57 procent lidí. Je to o jeden procentní bod více než loni. Důvěru má především mezi voliči, kteří jsou starší 60 let, zatímco u mladých lidí převažuje nedůvěra. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček poukazuje i na Zemanovu popularitu mezi voliči hnutí ANO.

Důvěra u lidí, kteří jsou starší 60 let, dosahuje 68 %, zatímco v případě dotázaných ve věku 18 až 29 let důvěra dosahuje 43 %. U mladých lidí jde o významný pokles důvěry, neboť loni Zemanovi věřilo 53 % dotázaných do 29 let. U lidí starších 45 let se důvěra stabilně drží na 58 %, zatímco v případě dotázaných ve věku 30 až 44 let se důvěra za poslední rok snížila z 59 % na 55 %.

Jak upozorňuje STEM, důvěra prezidenta je podmíněna politickými preferencemi dotázaných. Prezidentovi jednoznačně důvěřují voliči KSČM (92 %), SPD 88 % a ANO (81 %). V případě příznivců sociální demokracie důvěra dosahuje 75 %, zatímco čtvrtina voličů ČSSD Zemanovi nevěří.

Nejmenší důvěru má prezident u voličů ostatních stran, která se pohybuje mezi 43 % v případě lidovců a 26 % u občanských demokratů.

Prezident se svými 57 % je nejdůvěryhodnější institucí v zemi. Vládě důvěřuje 38 % dotázaných, což je ale navzdory vládní krizi o tři procentní body více než loni. Poslanecké sněmovně věří 35 % lidí, zatímco Senátu, který odhlasoval ústavní žalobu na prezidenta, pouze 32 %.

Zemanovi věřili lidé nejvíce v září 2014, kdy důvěra dosahovala 64 %. Pro srovnání během úřadování Zemanova předchůdce Václava Klause věřilo prezidentovi 70 až 75 % lidí. Na konci jeho volebního období v únoru 2013 však důvěra začala strmě klesat na 49 %.

Ovčáčkovo varování

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček v reakci na zveřejněná data uvedl, že v případě konfliktu mezi premiérem Babišem (ANO) a prezidentem Zemanem by preference ANO znatelně poklesly.

„Právě proto se novináři snaží ponoukat pana premiéra k boji s Hradem,“ poznamenal.

V rozhovoru s novinářkou Helenou Šulcovou z 31. července Ovčáček uvedl, že Babiš je silný premiér, ale pouze ve spojenectví s prezidentem Zemanem. Poukázal, že poté, co premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) vyhlásil válku proti prezidentovi, sociální demokraté získali ve volbách pouze sedm procent hlasů.

„Já vám prozradím jednu věc, o které jsem skálopevně přesvědčen. Kdyby Andrej Babiš vyhlásil válku panu prezidentovi, tak hnutí ANO klesne pod 20 procent,“ zdůraznil.