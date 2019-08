Sestry nejsou a peníze nestačí. Zdravotníci budou protestovat kvůli platům

Se stejným požadavkem odboráři vystoupili už v červnu, Ministerstvo zdravotnictví ČR ho však odmítlo a ministr Adam Vojtěch uvedl, že odbory každý rok jednají nátlakově. Na obranu ministerstva také řekl, že česká vláda do zdravotnictví dává stále více. Do zdravotnictví aktuálně putuje 6,8 procenta HDP, zdravotníkům to ale nestačí a chtěli by devět procent. Odboráři navíc upozorňují na to, že by se peníze měly získat na rezervních účtech zdravotních pojišťoven, kde leží 55 miliard korun.

Zdravotnickým organizacím se nelíbí, že peníze chybějí především v menších nemocnicích, zařízeních následné péče a pro domácí péči. Tyto služby zajišťují i charitativní spolky.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ale reaguje a říká, že zdravotnictví nějak neškrtí. Zdravotní pojišťovny prý letos mají k dispozici asi 320 miliard.

„Od roku 2016 do nemocnic šlo navíc 38 miliard, celkově jde do zdravotnictví mezi 20 a 25 miliardami ročně navíc, v příštím roce 22 miliard. Není to tak, že bychom nějak škrtili zdravotnictví,“ říká ministr zdravotnictví.

Odbory nesouhlasí

S tím ale odbory nesouhlasí a podle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkové jde dokonce o iluzorní číslo a říká, že ve skutečnosti je to až o pětinu méně.

„Peníze zůstávají na účtech zdravotních pojišťoven. Reálně je to asi tak o pětinu méně,“ oznámila v pondělí Žitníková.

Předsedkyně se domnívá, že stát by měl aspoň na 1 600 korun měsíčně navýšit i platbu pojistného za státní pojištěnce, mezi které patří důchodci, nezaměstnaní a děti. Pojišťovny letos dostávají za každého 1 018 Kč, státních pojištěnců je asi 5,9 milionu.

Kde jsou zdravotní sestry

Žitníková nadále uvedla, že v nemocnicích stále chybí asi 5 500 sester a dalšího personálu, jde o číslo, které by zaručilo dodržování zákoníku práce a dalších předpisů.

Předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martin Engel zase upozornil na fakt, že se v nemocnicích stále masivně porušuje zákon, falšují se výkazy práce a páchají se další podvody. Navíc považuje za skandální, že chce ministr zdravotníkům platy navýšit méně než ostatním státním zaměstnancům.

Martin Engel byl už v letech 2010 a 2011 tváří protestů lékařů Děkujeme, odcházíme. Nové protesty organizace připravují znovu, ale podrobnosti chtějí zveřejnit na konci srpna.

Petr Fiala z Asociace českých a moravských nemocnic zdůraznil, že pro zachování péče ve stejném rozsahu jako letos by nemocnice potřebovaly navýšení o 12 %.

„Tři procenta bude inflace. Jenom pro navýšení mezd o deset procent by bylo potřeba zvýšení plateb od pojišťoven o šest procent,“ uvedl Fiala.

Nedostatek léčiv v Česku

Česká lékárnická komora v červenci upozornila na značný propad v zásobě léků. Jedná se celkem o 100 přípravků, vč. léků na astma, cukrovku či anestézii. Tento stav pro Sputnik okomentovala Mgr. Olga Mučicová, farmaceutka Odboru nemocničních lékáren a zdravotnického zásobování Krajské zdravotní, a.s.

Dobrou zprávou je, že situaci už řeší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podle oficiálních stránek ministra na Facebooku vyrazil spolu s premiérem Andrejem Babišem a ředitelkou Irenou Storovou do Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Ministr učinil i důležité prohlášení: „Shodli jsme se také, že musíme omezit nežádoucí reexporty léků. Není totiž možné, aby se z ČR vyvážely léky na úkor českých pacientů, kterým pak chybí. Proto nově bude moci vývoz léčivého přípravku provést pouze výrobce nebo jím pověřený distributor. Tím zabráníme nedostatku léčiv, která jsou pro pacienty nejdůležitější!“