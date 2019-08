Kolem Koněvovy desky to vře. Historik vyčítá maršálovi, že Prahu měly osvobodit USA: Byli jsme pro SSSR válečná kořist

Už dříve jsme na Sputniku informovali, že pamětní deska připomínající podíl Ruské armády v čele s maršálem Ivanem Koněvem na osvobození Prahy se na Staroměstskou radnici nevrátí. Rusku se to logicky nelíbí. Historik z Vojenského historického ústavu Jindřich Marek ale pro Aktuálně.cz uvedl, že si za to Rusové mohou sami.

Pamětní deska připomínající podíl Rudé armády v čele s maršálem Ivanem Koněvem na osvobození Prahy se na Staroměstskou radnici nevrátí. Rozhodl o tom primátor Zdeněk Hřib. Ruská ambasáda obvinila vedení Prahy z relativizace role Rudé armády. Podobně se vyjádřil i mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček, podle kterého se jedná o ostudný a ubohý krok.

Pamětní deska na Staroměstské radnici visela přes 70 let. Kvůli rekonstrukci budovy ji ale před dvěma lety sundali. Po opravách se však kvůli rozhodnutí pražského magistrátu na své místo nevrátí a bude umístěna v Muzeu hlavního města Prahy.

„Spatřujeme v tom pokus o vymazání z paměti jedné z nejdůležitějších stránek našich společných dějin. Takové jednání zároveň s rýsující se tady poslední dobou tendencí glorifikovat spolupachatele nacistů – vlasovce a relativizovat roli Rudé armády, jež přišla na pomoc Pražskému povstání, uráží památku těch, kdo bojoval proti nacistům,“ uvedlo ruské velvyslanectví v prohlášení na svém Facebooku.

Pražský primátor uvedl, že k důvodům, proč se deska nevrátí na Staroměstskou radnici, patří to, že je historicky nepřesná. Podle něj je v českém textu zanedbávána role Pražského povstání.

Mám úctu k ruskému vojákovi

Celou situaci pro Aktuálně.cz okomentoval badatel z Vojenského historického ústavu Jindřich Marek, který postoj magistrátu vítá a říká, že plaketa na radnici nepatří.

„Památka Koněva se nemá utlumovat, má se vysvětlovat. Mám úctu k ruskému vojákovi, který padl při osvobozování Československa, ale nemám úctu ke Koněvovi,“ uvedl Marek portálu.

Historik dále mluví o Koněvově relativní neschopnosti a jeho pozdější roli při potlačení maďarského povstání v roce 1956 a podíl na přípravě okupace Československa v srpnu 1968, navíc také zpochybňuje interpretaci, že Prahu osvobodila Rudá armáda.

„Sovětští vojáci si mohli odpočinout, někteří mohli přežít a vrátit se domů. Jenomže Koněv, stalinský sluha, je v souladu s úkoly Kremlu žene do Prahy, protože jsme pro Sověty byli válečná kořist," říká historik. "Kdyby skutečně fungovalo koaliční spojenectví, tak všichni od Koněva až po Stalina mohli říct, že z Plzně, Karlových Varů nebo z Písku mohli do Prahy dojet Američané dříve. Ale šlo o budoucí uspořádání Evropy,“ uvedl badatel.

Američané byli za humny

Historik Marek nadále připouští i faktor strachu nacistů z blížící se Rudé armády, ale přidává i další argumenty.

„Američané byli za humny, to vedlo obrovské množství německých vojáků k tomu, aby se dostali do amerického zajetí a nepokračovali v boji proti povstalcům,“ říká a dodává, že během Pražského povstání zahynuly tři tisíce Pražanů.

Rusové si za to mohou sami

Na závěr historik okomentoval i kritickou reakci ruské ambasády, že postoj magistrátu pošlapává památku účastníků osvobození Prahy. To však Marek odmítá s poukázáním na dramatickou historickou zkušenost českého národa. „Památku si vymazali sami v letech 1948 až 1989, hlavně v srpnu 1968,“ zdůraznil.

Za desku se přimlouval i Vondráček

O návrat desky, která byla umístěna na stěnu Radnice v květnu 1946, usiloval i předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO), který o tom jednal i s ruským velvyslancem Alexandrem Zmejevskijem. Právě ruská ambasáda počátek tohoto roku iniciovala návrat pamětní desky. Se Zmejevským jednal i primátor Hřib (Piráti). Schůzka ale k žádnému výsledku nevedla.

V polovině července o Koněvově desce s Hřibem jednal i Vondráček, který vyzval primátora, aby zvážil její návrat na budovu Staroměstské radnice.

„Pan předseda zdvořile upozornil na to, že je to pro Ruskou federaci citlivá záležitost, a abychom se na to zkusili podívat jejich očima,“ sdělilAktuálně.cz primátor Hřib. „Pan předseda apeloval na to, abychom vyšli ruské ambasádě vstříc,“ doplnil primátor.

Podle Vondráčka by návrat pamětní desky usnadnil pozici české strany při vyjednávání o péči československých válečných hrobů a památníků legionářů v Rusku.