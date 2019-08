Střelba v kladenském parku. Střelec zasáhl tři děti

Kladenský střelec zasáhl tři chlapce. Dva ze zasažených mají povrchová zranění. ČTK o tom informovala kladenská policejní mluvčí Michaela Nováková.

Policisté do parku mezi ulicemi Leoše Janáčka a Václava Rabase vyjeli poté, co jim byla nahlášena střelba. Výstřely pachatele zasáhly chlapce, kterým je 14 a 15 let. V okolí bylo minimálně dalších pět dětí, mluvčí však uvádí, že nikdo z nich už zraněn nebyl.

„Aby se podařilo výtržníka zjistit a následně dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události,“ oznámila Nováková.

Veškeré informace k případu mohou lidé policistům sdělit na kladenské služebně, případně na telefon 974 873 500. Využít mohou i bezplatnou linku 158.

Úspěch české policie

Policisté v Praze si na své konto připisují úspěch. Povedlo se jim chytit muže podezřelého ze tří pokusů o znásilnění. Není však vyloučeno, že útoků bylo mnohem víc. Napadené ženy se útočníkovi ubránily. K útokům mělo dojít během dvou dnů na několika pražských místech.

Policejní mluvčí Jan Rybanský uvedl, že podezřelému, který byl obviněn z trestných činů znásilnění ve stádiu pokusu, hrozí až desetiletý trest pobytu za mřížemi.

Jeden případ se udál před dvanácti dny, tedy 1. srpna, kdy kolem páté hodiny odpolední došlo k napadení šestadvacetileté ženy neznámým mužem v Praze 4. Mluvčí popsal, že „jednou rukou jí chytil kolem těla, druhou začal osahávat v intimních místech a snažil se ji strhnout na zem. Napadená se však nezalekla, začala volat o pomoc a po chvíli zápasení se jí podařilo vymanit i z pevného sevření“.

Policisté muže sice nedopadli, nicméně napadená žena ho byla schopna policii vcelku detailně popsat. O dva dny později si muže, který nápadně odpovídal popisu, všiml operátor pražského kamerového systému. Poté začalo několik hlídek po muži pátrat.

Poté se krimininalistům podařilo zjistit, že zadržený jedenadvacetiletý muž má na svědomí další dva pokusy o znásilnění ze dne 31. července.