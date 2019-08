Právník Vyvadil o ztrátě důvěry k západním mocnostem: Čechy už dávno Západ tak fanaticky nebere. Jsme prostě někde jinde

Průzkum ústavu STEM ukázal, že v Česku stoupá důvěra k Rusku a naopak klesá k západním spojencům. Podle právníka a bývalého senátora Jiřího Vyvadila by se nad tím měly zamyslet české opoziční strany.

Průzkum realizovaný v červnu zkoumal, jaký vztah mají čeští občané k vybraným zemím v Evropě a světovým mocnostem. Tradičně se na prvním místě umístilo Slovensko, vůči kterému mělo pozitivní vztah 87 % dotázaných, zatímco na druhém místě s ratingem 78 % se umístilo Rakousko.

Ústav STEM však zaznamenal překvapivý trend u západních mocností. Zatímco mezi lety 2016 a 2017 narůstalo kladné hodnocení Spojených států, Francie a Německa, po roce 2017 nastává propad. Naopak v případě Ruska dochází k opačnému trendu.

„I když sice stále vedou před Ruskem, zaznamenaly západní velmoci USA, Francie, Německo, Velká Británie za posledních 18 měsíců dramatický pokles v důvěře českých občanů, a Rusko za stejné období téměř stejný dramatický nárůst,“ poznamenal Vyvadil.

Největší propad ze všech zkoumaných zemí zaznamenaly USA, jež se v roce 2017 těšily oblibě u 50 % lidí, zatímco letos je to pouze 41 %. Podle ústavu STEM to může souviset s nástupem amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho politikou.

Kladné hodnocení Francie pokleslo o 7 procentních bodů ze 72 % na 65 %. Podobně je to i v případě Německa, kde pokles činí 6 procentních bodů (59 % na 53 %). Dlouhodobý negativní trend zaznamenala Británie, kterou kladně hodnotí 64 % dotázaných (o pět procentních bodů méně než v roce 2017). Přesto je na tom však lépe než USA nebo Německo.

Rusko je i nadále hůře hodnoceno než západní mocnosti, ale oproti nim zaznamenává stabilní pozitivní tendenci. Letos Rusko kladně hodnotilo 34 % dotázaných, zatímco v roce 2017 to bylo 30 % a před třemi lety 27 %. Jedná se tak o nejlepší výsledek od roku 2006, kdy Rusko kladně hodnotilo 36 % dotázaných.

Souvislost se Zemanem?

Jiří Vyvadil tyto výsledky dává do souvislosti s nedávným průzkumem důvěry občanů ve státní instituce. V něm prezidentovi Miloši Zemanovi vyslovilo důvěru 57 % lidí, zatímco Sněmovně a Senátu kolem třetiny dotázaných.

„Uprostřed trvalého běsnění chvilek, jedné demonstrace za druhou, uprostřed nevybíravých útoků opozice, uprostřed primitivních výlevů kulturních elit, uprostřed Senátem podané ústavní žaloby na prezidenta je podpora 57 procent pro prezidenta Zemana skvělým výsledem,“ komentuje Vyvadil.

„Mimochodem, co by za to dal takový sluníčkář a ‚Evropan‘ Macron, který v posledním průzkumu YouGovpoll obdržel podporu jen 22 procent a nespokojenost činí 72 procenta,“ poznamenal.

Podle něj tyto výsledky demonstrují neúspěch českých opozičních stran, které útočí na Zemana a vyčítají mu mimo jiné pozitivní vztah k Rusku.

„Přes veškerou nenávistnou protizemanovskou a protiruskou kampaň má prezident stále solidních 57 procent, zatímco západní spojenci dramaticky s důvěrou oslabují a Rusko za stejné období v podstatě stejně dramaticky posiluje. Je otázka, jak úspěšná může být naše opozice se svou kampaní: Chceme na Západ,“ píše Vyvadil.

„Řekl bych, že už dávno Čechy ten Západ zase tak fanaticky nebere,“ míní bývalý senátor a upozorňuje, že jsou Češi „prostě někde jinde“ a nejvíce milují Slovensko a Rakousko, „prostě naši bývalou společnou domovinu“.