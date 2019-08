Schillerová připravuje revoluci? Tento benefit může v Česku zmizet

Zaměstnanci by místo stravenek mohli dostávat peníze na účet. Takzvaný stravenkový paušál by klasické papírové stravenky doplnil a postupně je v dohledném budoucnu nahradil. Firmám by tak prý ubyla administrativa se stravenkami a náklady na provize stravenkovým společnostem. Tak si to alespoň představuje ministryně financí Alena Schillerová. Změna má být součástí daňového balíčku, který by měl platit od roku 2021.

Podle hlídačky české státní kasy by zaměstnanci o nic nepřišli. Zároveň to má být výhodné i pro ta zařízení, která stravenky přijímají. Restaurace a obchody, které stravenky berou, by totiž nemusely platit skoro šesti procentní provize za přeměnu poukázek zpět na peníze. A zaměstnanec by neřešil, kde stravenky může utratit.

To, co navrhuje ministryně Schillerová, by bylo rovnou malou revolucí. Dotkla by se velkého množství českých zaměstnanců. Podle některých propočtů až 1,5 milionu lidí. Stravenky jsou totiž nejrozšířenější firemní benefit. Podniky si mohou odečíst 55 procent hodnoty poukázky z daňového základu. A to se rozhodně počítá.

Česká tisková kancelář s odkazem na studii Institutu oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické píše, že díky stravenkovému systému získává státní pokladna ročně 1,6 miliardy korun a restaurace a kantýny na zisku asi 1,3 miliardy. Chce Schillerová stát i soukromníky o tyto peníze připravit?

Asociace hotelů a restaurací ČR si myslí, že přehodnocení systému stravenek neuškodí ani zaměstnancům, kteří i nadále budou chodit na obědy, ani restauracím. Těm naopak má změna pomoct zbavit se zbytečné zátěže, které stravenky představují. Proti návrhu ministryně financí vystupuje Českomoravská konfederace odborových svazů, která předpokládá chaos kvůli zahlcení zaměstnavatelů účtenkami za jednotlivé obědy zaměstnanců pro případnou kontrolu finanční správou.

Na chystaný stravenkový paušál ministryně Schillerové a samotný systém stravenek se Sputnik zeptal Jiřího Janečka, bývalého poslance za ODS, pražského radního a jednatele společnosti Naše pivovary.

„Ano, lidé platí velmi často stravenkami hlavně v době obědů. Stravenky jsou opravdu přežitek a nepatři do moderního světa. Lidé stejně tyto stravenky zneužívají k jiným nákupům. Je lepé přidat určitý obnos na stravu a vše zrušit," říká Janeček.

Podle jeho mínění nemají stravenky pro podnikatele valný smysl. Jsou jim spíš na obtíž. Změna je proto nutná.

A co v podnicích, které spadají pod Naše pivovary, kterých je pan Janeček jednatel? Dostávají tam zaměstnanci stravenky? Vzhledem k tomu, že se jedná o společnost sdružující restaurace a hotely, mají jiný způsob benefitů zpříjemňující zaměstnancům život.

„Ne, náš personál nedostává stravenky. Místo toho zaměstnanci mají jedno denní jídlo zdarma,“ říká Jiří Janeček.

