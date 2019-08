Místopředseda Pirátů vyzval ke kybernetickému útoku na ruskou vojenskou rozvědku GRU, ale neví, kdo by to v ČR zvládl

Za kybernetickým útokem na ministerstvo zahraničí stojí cizí státní moc. V úterý to oznámil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Podle serveru Deník N se jedná o Rusko. Místopředseda Pirátů Mikuláš Peksa se pozastavuje nad tím, zda má Česko čím odpovědět. Odborníci totiž varují, že v kybernetické obraně zaostává.

Pozdvižení vyvolala úterní zpráva odborníků NÚKIB senátnímu výboru pro obranu a bezpečnost o výsledcích vyšetřování kybernetického útoku na ministerstvo zahraničí, který byl odhalen letos v červnu. Podle NÚKIB za útokem totiž stojí státní aktér a Deník N s odvoláním na své diplomatické zdroje tvrdí, že ho provedla ruská vojenská rozvědka GRU.

Europoslanec a místopředseda Pirátů Mikuláš Peksa se pozastavil nad schopností České republiky na podobné útoky z Ruska reagovat symetricky.

„Bylo by fajn, kdyby po zprávě ‚GRU hacknula české ZaMini‘ přišla zpráva ‚Češi hacknuli GRU‘. Ale jaksi mě nenapadá, kdo by měl v ČR příslušnou ofenzivní kapacitu, aby dokázal takto odpovědět. Jsme trošičku zaspali,“ napsal na svůj Twitter.

Česko v kybernetické bezpečnosti zaostává

V reakci na informace NÚKIB bezpečnostní experti varují, že Česká republika v obraně svého kybernetického prostoru zaostává . Podle nich, které by umožnily vybudování účinné kybernetické obrany. V prohlášení ČTK to ve středu uvedli bývalý předseda Vojenského výboru NATO, někdejší poslanec, bývalý náměstek ministra obrany pro vyzbrojovánía někdejší český velvyslanec v USA a Rusku

„Současné úspěšné útoky na Ministerstvo zahraničních věcí ČR jsou vážným projevem naší slabosti a rychle rostoucích hrozeb,“ upozornili. „Jsme stále v situaci, kdy máme slabě chráněnou životně důležitou kyber-infrastrukturu například finančního sektoru, energetiky, dopravy, zdravotnictví,“ dodali.

Severoatlantická aliance na svých summitech v letech 2016 a 2018 označila zajištění ochrany kybernetického prostoru za jednu z hlavních priorit. Podle čtveřice expertů však tomu Česko neuděluje nutnou pozornost. Podle nich je nutné urychleně projednat novelu zákona o Vojenském zpravodajství, která by měla obranu českého kyberprostoru mít na starosti.

Podobné obavy vyslovil i bývalý prezidentský kandidát Jiří Drahoš. Ten označil červnový kybernetický útok na ministerstvo zahraničí, při kterém byla narušena pouze vnější počítačová síť ministerstva a žádné utajované informace neunikly, za hybridní válku vedenou Ruskem.

„Útok cizí státní moci? Nebojme se to jasně pojmenovat – hybridní válka ze strany Ruska je realitou. A to v situaci, kdy vláda odmítá posílit naši kybernetickou bezpečnost a prezident otevřeně znevažuje vlastní tajné služby. Je to lehkovážnost nebo záměr?“ napsal na Twitter.