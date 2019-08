Bezpáteřní podrazák. Uživatelé se kvůli Vondráčkové znovu vrhli na Plekance

Zpěvačka zveřejnila video z focení, na kterém k ní přibíhá mladší syn a dává ji pusu.

„Mateřská láska je nejúžasnější - partneři přijdou a odejdou, děti a jejich láska zůstanou. Záleží na Lucce, co z nich vychová, jistě NE takové bezpáteřní podrazáky, jako je Plekanec!“ okomentoval jeden z jejích fanoušků.

Někteří na její vztah s Plekancem mají jiný názor.

„Kdyby se takhle chovala s Plekym, tak by asi nebyl problém,” napsal jiný uživatel.

Lucie Vondráčková teď zažívá těžké období. Prochází etapou rozvodu s Tomášem Plekancem, jehož současná partnerka Lucie Šafářová je těhotná.

Nedávno byla Vondráčková spatřena na pražském letišti, když letěla do Kanady pro své kufry. Server Expres.cz zveřejnil fotografie, na kterých se objevila ve společnosti vysokého hezouna.

Soudní tahanice Vondráčkové a Plekance

Tomáš Plekanec a Lucie Vondráčková o rozvodu informovali loni v srpnu.

V poslední době většina zpráv v médiích ohledně Vondráčkové byla věnována soudu mezi ní a Plekancem. Plekanec usiloval o to, aby se jejich děti vrátily z Kanady do Česka. Kanadský soud požadavkům Plekance vyhověl, ale na žádost Vondráčkové kluci v Kanadě dokončili školní rok a následně se zpěvačka se syny v červnu vrátila do Česka. S rozhodnutím soudu je spokojená, protože usilovala právě o dokončení školního roku v Kanadě, ale hokejista Plekanec vyžadoval návrat synů už v listopadu.