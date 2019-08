Zeman odmítl jmenovat Šmardu ministrem kultury

Prezident Miloš Zeman dnes odmítl, aby se ministrem kultury místo Antonína Staňka stal místopředseda ČSSD Michal Šmarda. Na Facebooku to oznámil tiskový mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček. Zároveň se uvádí, že Zeman šéfa sociálních demokratů a vicepremiéra Jana Hamáčka požádal o navržení někoho jiného.

Prezident Miloš Zeman si myslí, že Šmarda je k vedení resortu kultury nekompetentní, a proto od Jana Hamáčka požaduje jiné jméno.

„Prezident republiky Miloš Zeman konstatoval, že pan Michal Šmarda se nikdy nezabýval problematikou české kultury. Z tohoto důvodu není odborně kompetentní pro výkon funkce ministra kultury České republiky. Proto prezident republiky požádal předsedu ČSSD Jana Hamáčka, aby mu prostřednictvím předsedy vlády navrhl jiného kandidáta, splňujícího alespoň elementární odborné předpoklady," uvedl mluvčí Jiří Ovčáček na Facebooku.

Vládní krize

Sociální demokraté trvají na výměně ministra kultury Antonína Staňka za Michala Šmardu. Premiér navrhl odvolání stávajícího ministra Staňka již v na konci května. Prezident Miloš Zeman však s rozhodnutím přijmout Staňkovu rezignaci po několik měsíců otálel. Podle něj Staněk na ministerstvu kultury odhalil korupci a za to by neměl být odvoláván.

Zeman nakonec po několika jednáních souhlasil s odvoláním Staňka, a to ke dni 31. července. O nominaci Šmardy však rozhodne až v polovině srpna. Kvůli počínání prezidenta Zemana Senát dne 24. července schválil návrh ústavní žaloby. Hlasovalo pro něj 48 ze 75 přítomných senátorů, k Ústavnímu soudu ale půjde jen v případě, že by jej podpořila i ústavní většina poslanců.

Kdo může za vládní krizi?

Podle Babiše vládní krizi způsobily spory uvnitř sociální demokracie. Babiš je přesvědčen, že za celou kauzou kolem ministerstva kultury stojí lidé spříznění s Bohuslavem Sobotkou a Milanem Chovancem, kteří nepřijali výsledek vnitrostranického referenda o koalici s ANO

„Právě představitelé tohoto křídla zřejmě donutili Hamáčka, aby odvolal Staňka v rozporu s dohodami, že odvolán nebude. Nevím sice čím a jak, ale donutili. A jelikož prezident o těch dohodách zřejmě věděl, tak jeho postoji rozumím. Takže ať si to ČSSD nyní laskavě vyřídí, nehodlám za ni vést její vnitrostranický boj,“ řekl Babiš.

Hamáček s touto interpretací ale neztotožňuje.

„My tady nedebatujeme otázku interního chování sociální demokracie, my tady debatujeme to, že ČSSD jako vládní strana podle Ústavy a v souladu s koaliční smlouvou navrhla vyměnit ministra a pan premiér už tři měsíce není schopen tuto výměnu zajistit. A to není vina sociální demokracie. Ústava hovoří jasně: premiér navrhuje, prezident jmenuje. O vnitřním fungování ČSSD v ústavě nic není,“ řekl šéf sociálních demokratů portálu Blesk zprávy.

Šmarda si na to neodpustil jizlivý komentář.

„Myslím si, že největší spiknutí probíhá hluboko uvnitř mysli pana předsedy,“ napsal v sobotu na Twitteru.