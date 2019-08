Šmarda prozradil, co žene ČSSD ven z vlády. Není to jen odmítnutí jeho nominace na post ministra kultury

Český prezident Miloš Zeman včera odmítl, aby se ministrem kultury místo Antonína Staňka stal místopředseda ČSSD Michal Šmarda. Zeman je toho názoru, že Šmarda je k vedení resortu kultury nekompetentní, a proto od lídra ČSSD Jana Hamáčka požaduje jiné jméno.

Michal Šmarda toto rozhodnutí očekával, protože to podle něj bylo jedno z mnoha vyjádření prezidenta, které se dalo očekávat. Stále však platí vyjádření předsednictva ČSSD, které dalo mandát Janu Hamáčkovi, aby situaci dále řešil. „Jakýmkoliv silným vyjádřením, které bych vám nyní dal, bych mu zkomplikoval situaci. Takže to nechci dělat. Jenom musím poznamenat, že mu to pan premiér s panem prezidentem ne­ulehčují,“ uvedl na začátek Michal Šmarda.

„Na funkci nelpím.“

V další otázce Šmarda odpověděl, jestli by nemělo zaznít nějaké ostřejší stanovisko, protože Ústava nedává prezidentovi prostor nominanta na ministra odmítnout.

„Jan Hamáček má od předsednictva pravomoc věc řešit. Jan Hamáček moc dobře ví, že na funkci nelpím, ale také ne­jsem podrazák, abych mu řekl, ať si dělá, co chce, že už na to nemám nervy a vzdávám to. Rozhodnutí je na vedení soc. dem., jak bude dál postupovat. Já bych byl v tuto chvíli raději pasivní a nechal bych rozhodnutí na kolezích,“ uvedl Šmarda a doplnil, že o nastalé situaci se musí poradit vedení ČSSD, což je podle něho podstatné, protože by mohlo dojít k tomu, že by každý místopředseda říkal něco jiného.

Michal Šmarda říká, že svůj názor na celou situaci má, ale nejdříve ho sdělí sociální demokracii. „Za mnohem podstatnější pokládám ponižující jednání o rozpočtu,“ upozorňuje politik na další problém.

Spor kvůli rozpočtu

Premiér Andrej Babiš 4. srpna na Facebooku napsal, že ČSSD nikdy nepochopí, co to je rozpočtová zodpovědnost. Babiš ostře přidal, že šetřit na provozu je pro ně neznámý pojem a prý to prostě není jejich DNA.

„Já také nehodnotím jeho genetickou výbavu. Tyhle řeči by si mohl odpustit. Proto tyhle řeči považuji za mnohem vážnější než situaci na ministerstvu kultury,“ uvedl Šmarda a dodal, jestli kvůli neshodám v rozpočtu hrozí odchod ČSSD z vlády, protože požadavky strany odmítá i ministryně financí Alena Schillerová.

Podle Šmardy ministr financí je hlavně ministr příjmů, měl by se tedy věnovat svému resortu. Místopředseda ČSSD v resortu financí vidí rozsáhlé možnosti úspor, podle něj se tam dokonce plýtvá. „Možná proto, že se ministryně plete do práce jiným lidem a zanedbává vlastní resort,“ uvedl na závěr Michal Šmarda.

Zeman odmítl jmenovat Šmardu ministrem kultury

Prezident Miloš Zeman včera 14. srpna odmítl, aby se ministrem kultury místo Antonína Staňka stal místopředseda ČSSD Michal Šmarda. Na Facebooku to oznámil tiskový mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček. Zároveň se uvádí, že Zeman šéfa sociálních demokratů a vicepremiéra Jana Hamáčka požádal o navržení někoho jiného. Ten však nevidí důvod ke změně kandidáta.

Předseda ČSSD Jan Hamáček na Zemanovo rozhodnutí uvedl, že se rozhodně nechystá kandidáta měnit a nevidí k tomu důvod. Podle něj by prezident měl jednat podle ústavy a ta nezná možnost, že by prezident měl hodnotit odborné předpoklady kandidáta na ministra.

Andrej Babiš v reakci na odmítnutí Zemana jmenovat Šmardu zase prohlásil, že stanovisko prezidenta bere na vědomí. „Hned po návratu z dovolené se setkám s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem,“ sdělil České televize.

Vládní krize

Sociální demokraté trvají na výměně ministra kultury Antonína Staňka za Michala Šmardu. Premiér navrhl odvolání stávajícího ministra Staňka již v na konci května. Prezident Miloš Zeman však s rozhodnutím přijmout Staňkovu rezignaci po několik měsíců otálel. Podle něj Staněk na ministerstvu kultury odhalil korupci a za to by neměl být odvoláván.

Zeman nakonec po několika jednáních souhlasil s odvoláním Staňka, a to ke dni 31. července. O nominaci Šmardy však rozhodne až v polovině srpna. Kvůli počínání prezidenta Zemana Senát dne 24. července schválil návrh ústavní žaloby. Hlasovalo pro něj 48 ze 75 přítomných senátorů, k Ústavnímu soudu ale půjde jen v případě, že by jej podpořila i ústavní většina poslanců.