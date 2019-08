Češi jsou nadšení zevnějškem Leichtové a přirovnali ji k hollywoodským herečkám. Foto

Kristýna Leichtová není milovnicí zveřejňování módních snímků, na kterých by pózovala polonahá. Jsou to většinou obyčejné a přírodní momentky.

Nedávno se ale herečka rozhodla připomenout, jak vypadala před těhotenstvím.

„Proč tuhle fotku? Protože je krásná a protože takovou tu ještě nemám. Tělo se mi trochu změnilo, jasně! Ale vlastně už se zase pomalu začíná vracet do tohohle plnokrevného stavu. A mám se taková nejradši. Není to 90-60-90 a jsem za to ráda! Protože v nedokonalosti je krása! A když se v hlavě máme rády my, holky, vidí to i ostatní!” napsala pod příspěvkem herečka.

Fanoušci jí zasypali komplimenty.

"Jsi nádherná!"

Někteří jí porovnali s holywoodskou herečkou Catherine Zeta-Jonesovou

„Pretty woman. Jako Catherine Zeta-Jones.”

Jíní našli podobu s herečkou Evou Greenovou.

„Tady vypadáš jako Tvoje kolegyně herečka Eva Green. Kdysi jsem s ní v Praze něco točila, byla to mimochodem také jedna z Bond girls.”

Našli se i tací, komu se snímek nelíbil svou záměrnou nepodobou s originálem. Někteří uživatelé vůbec neuvěřili, že je to Leichtová.

„To nejste vy ani náhodou, asi tomu nerozumím!? Píšete, že se za sebe nestydíte? A přitom to není vaše tvář? No, nevím no. Pardon.”

„Teda já nevím, ale vůbec tam Kristýnku nevidím. Taky se mi zdá, že je to jiný obličej. A pokud se mýlím, tak takové fotky, kde si není člověk podobný, jsou na nic.”

Kristýna Leichtová

Herečka Kristýna Leichtová se stala populární díky seriálu Ohnivý kuře. Herečce se skoro před rokem narodila holčička a stala se tak poprvé matkou. Dcera se jmenuje Dorotka.

V show herečka také prozradila, že holčičku s sebou bere na zkoušky.

Herečka se teď věnuje zkoušení divadelní hry Zkrocení zlé ženy, která bude představena v rámci Letních shakespearovských slavností v Ostravě.

Přítelem Leichtové je šéf činohry Národního divadla moravskoslezského v Ostravě Vojtěch Štěpánek.