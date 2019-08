Jak dopadne Foldyna v ČSSD? Podle Pocheho by se mohl uchytit u Klause mladšího

Jaroslav Foldyna připustil, že ho mohou sociální demokraté vyloučit ze svých řad. Podotkl však, že mu jejich rozhodnutí bude lhostejné a svou politiku hodlá prosazovat i nadále. Kvůli Foldynovu rebelství se začalo spekulovat o tom, že by se mohl přidat k Trikolóře Václava Klause mladšího. Myslí si to i bývalý europoslanec Miroslav Poche (ČSSD).

Politická krize v České republice pořádně otřásá nejen vládou, ale i sociální demokracií. V rozhovoru pro portál iDNES.cz Jaroslav Foldyna uvedl, že je připravený tolerovat rekonstruovanou vládu Andreje Babiše (ANO) i v případě, že ji opustí ČSSD. Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček mu nato přes média vzkázal, že „buď bude respektovat politiku a rozhodnutí sociální demokracie, nebo nebude členem sociální demokracie“.

Foldynu ale tyto hrozby nechaly lhostejným a nejspíše se na svůj odchod ze strany již připravuje. V této souvislosti kritizoval aktivity, do kterého zařadil šéfa pražské ČSSD Petra Pavlíka, ministra zahraničí Tomáše Petříčka nebo vlivného pražského sociálního demokrata a bývalého europoslance Miroslava Pocheho.

„Sociální demokracie tady vznikla, protože hájila zájmy lidí práce, nikoliv příživníků ze všelijakých neziskovek, které jsou přisáté na státní politický rozpočtový cecek,“ poznamenal Foldyna a obvinil Petříčka z poklonkování Bruselu, aby v EU později získal úřednické místo.

Podle něj zájmy lidí práce lépe hájila ČSSD pod někdejším vedením Miloše Zemana. Dnes ale kvůli své politice voliči sociální demokracie přecházejí k hnutím ANO a SPD.

„Ministři sociální demokracie věděli, kde má fabrika dveře. To tihleti ministři a tato skvadra pražské sociální demokracie a Mladých sociálních demokratů v životě nebyla ve fabrice,“ uvedl. „Já jsem se domníval, že svou účastí ve vládě budeme plnit sliby a důstojně reprezentovat, ale my jsme se stali takovými okopávači kotníků a zaměstnaneckou agenturou pro pražskou sociální demokracii a Mladé sociální demokraty,“ doplnil.

V Klausových šlépějích?

Foldyna uvedl, že i v případě svého vyloučení nehodlá odcházet z politiky a bude hájit zájmy „obyčejných lidí“.

„Jestli mě pan Hamáček vyhodí, tak to mi je zcela lhostejné,“ sdělil „Já budu říkat to, co jsem teď řekl. Budu dělat politiku, kterou dělám. Protože žiji mezi obyčejnými lidmi. A jestli to budou řešit na klubu nebo nějakém grémiu, mně je to úplně lhostejné,“ vysvětlil.

V této souvislosti se spekuluje, že by Foldyna mohl přejít ke hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího. Ten byl ostatně ze své domovské strany ODS vyloučen právě kvůli své rebelii vůči jejímu vedení a politickému směřování.

O tom, že by se Foldyna a Klaus ml. mohli setkat v jedné straně, promluvil i bývalý europoslanec Miroslav Poche. Podle něj by se k nim mohl přidat i Jiří Zimola.

„Vždy jsem se domníval, že zemanovská platforma Zachraňme ČSSD je ve skutečnosti pátou kolonou zhrzených oportunistů. Angažmá J. Kohouta v hnutí Trikolóra je toho jasným důkazem,“ napsal na svůj Twitter.

Vždy jsem se domníval, že zemanovská platforma Zachraňme @CSSD je ve skutečnosti pátou kolonou zhrzených oportunistů. Angažmá J. Kohouta v hnutí #3kolora je toho jasným důkazem. Who else? J. Zimola? J. Foldyna? — Miroslav Poche MEP (@PocheMEP) 14. srpna 2019

Jak informoval Deník N, hnutí Trikolóra podporuje i bývalý ministr zahraničí z dob Fischerovy a později i Rusnokovy vlády Jan Kohout. Důvodem má být akcent hnutí na zdravý rozum.

Poche se před rokem ocitl v podobné situaci jako dnes Michal Šmarda (ČSSD), kterého prezident Miloš Zeman ve středu odmítl jmenovat novým ministrem kultury. Pocheho 18. května 2018 schválilo předsednictvo ČSSD jako kandidáta na šéfa české diplomacie. Proti němu se ale postavil prezident. Ve výsledku se ministerstva zahraničí dočasně ujal Jan Hamáček. V říjnu byl jmenován novým ministrem zahraničí Tomáš Petříček.