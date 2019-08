„Doufám, že tě potká stejný osud.“ Internetoví uživatelé krutě zaútočili na těhotnou Šafářovou

Bývalá tenistka se na Instagramu pochlubila rostoucím bříškem a obdržela vlnu negativních komentářů.

„Doufám, že tě potká stejný osud. A stejná mrcha ti odvede Plekance. Je to vůl, krásnou Lucii opustí a dětičky kvůli takové,“ okomentovala jedna z uživatelek.

„Drží se za břicho, aby se pochlubila milencovým děckem, musela se hodně modlit, aby se to podařilo,” napsala další sledující.

Jiní ji zase začali bránit. Proč ji tedy sledujete? Jděte si sledovat svoje oblíbené a nedělejte tady zlou krev.

Plekanec a Šafářová

Podle některých zdrojů Plekanec a Šafářová začali randit už v roce 2018. Zpráva o jejich vztahu přišla ihned poté, co byla zveřejněna informace o rozvodu hokejisty se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou, se kterou má dva syny. Nicméně všechny fámy, že ho tenistka přebrala od rodiny, Plekanec tehdy popřel. Teď s Šafářovou čeká první společné miminko, které se na světě objeví v zimě.

Soudní tahanice Vondráčkové a Plekance

Tomáš Plekanec a Lucie Vondráčková o rozvodu informovali loni v srpnu.

V poslední době většina zpráv v médiích ohledně Vondráčkové byla věnována soudu mezi ní a Plekancem. Plekanec usiloval o to, aby se jejich děti vrátily z Kanady do Česka. Kanadský soud požadavkům Plekance vyhověl, ale na žádost Vondráčkové kluci v Kanadě dokončili školní rok a následně se zpěvačka se syny v červnu vrátila do Česka. S rozhodnutím soudu je spokojená, protože usilovala právě o dokončení školního roku v Kanadě, ale hokejista Plekanec vyžadoval návrat synů už v listopadu.