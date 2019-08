Režisér Adamec o Milionu chvilek na rovinu: Je třeba si položit otázku „komu to slouží“? Podívejme se na věc bez emocí

Jiří Adamec nesouhlasí s rozšířeným názorem, že by Andrej Babiš (ANO) byl slabý premiér kvůli postoji prezidenta Miloše Zemana k nominaci nového ministra kultury.

„A říkat o premiérovi, že je slabý jenom proto, že prezident republiky takticky využívá drobné mezírky v ústavních zákonech… má mu snad premiér nafackovat, dupat na Hradě nožičkou a křičet – já to chci a hned… Nebo si má sednout na Hradě před kanceláří prezidenta a říci: budu tady sedět, dokud mi to nepodepíšete… to by byl jistě případ pro psychiatra,“ uvedl Adamec.

Podle něj navzdory tomu je vláda stabilní a je schopna sebevědomě vládnout. Demonstrace proti ní, které organizuje sdružení Milion chvilek pro demokracii, jsou ze své podstaty pokrytecké.

Organizátoři je svolávají symbolicky na Václavské náměstí a na Letnou, aby vyvolali dojem, že dnes je stejná situace jako v roce 1989 a demonstranti reprezentují celý národ.

„Vždy je třeba si položit otázku ‚komu to slouží‘? A někomu to jistě slouží… a podíváme-li se na celou věc technicky chladně, bez zbytečných emocí, vidíme jasně, komu to slouží…“ poznamenal slavný režisér, aniž by však upřesnil, koho má přesně na mysli.

Podle něj čtvrt milionu demonstrujících občanů nereprezentuje národ, ale obyvatele Prahy a další spřízněné obyvatele jiných českých měst.

„Takže mluvit o národě je zkreslováním skutečnosti. NÁROD jsou VOLBY, tam VŠICHNI rozhodujeme, pokud chceme a k volbám přijdeme, jak a kým bude naše země v příštích letech do dalších voleb spravována…“ míní Adamec.

„Byl jsem dobrý ministr, Zeman musel čelit absurdnímu tlaku,“ vzkázal Staněk ČSSDhttps://t.co/L9IXVD79kT — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 30. července 2019

Situace je dnes zcela jiná než v roce 1989, kdy v zemi nebyly svobodné volby a jinak než masovou demonstrací nebylo možné vyjádřit svůj názor. Rovněž se pozastavil nad prohlášením některých umělců, kteří tvrdí, že Babiše a Zemana volili zejména starší lidé z venkova nebo s nižším vzděláním.

„Je mi líto, že se mezi umělci najdou lidé, kteří považují lidi z venkova za méněcenné…“ uvedl. „Praha by neměla být pupkem světa a především, ti, kteří jsou moudřejší než ostatní, by nikdy neřekli, že takovými ‚moudřejšími‘ právě oni jsou. Skromnost a tolerantnost k názoru druhých je to, co nám zásadně chybí,“ poznamenal.

Vládní krize a demonstrace

V České republice již čtvrt roku probíhá vládní krize. Její příčinou se stala snaha sociální demokracie vyměnit ministra kultury Antonína Staňka za Michala Šmardu. Prezident Zeman po dlouhých průtazích souhlasil přijmout k 31. červenci Staňkovu rezignaci. Jmenování Šmardy však odsunul na polovinu srpna. Ve středu 14. srpna oznámil, že Šmardu jmenovat odmítá, neboť není dostatečně kompetentní, aby řídil resort kultury.

Kvůli své politice je Zeman obviňován z porušování ústavy. Na konci července Senát schválil návrh ústavní žaloby na prezidenta. Zda postoupí k Ústavnímu soudu, musí ještě rozhodnout Sněmovna. Nicméně předseda nejsilnějšího poslaneckého klubu ANO se již nechal slyšet, že žaloba možná na program jednání nebude ani zařazena.

Šéfovi hnutí ANO a premiérovi Andreji Babišovi je vyčítáno, že coby premiér není schopen plnit závazky koaliční smlouvy a přimět Zemana, aby jmenoval ministra, kterého chce ČSSD.

Proti Babišovi již druhým rokem probíhají masové demonstrace, které pořádá skupina Milion chvilek pro demokracii. Babišovi vyčítají údajný dotační podvod v kauze Čapí hnízdo a střet zájmů v souvislosti s evropskými dotacemi a jeho holdingem Agrofert, který přesunul do svěřeneckých fondů. Na konci května Evropská komise poskytla českým úřadům předběžnou verzi auditní zprávy, ze které vyplývá, že premiér se nadále nachází ve střetu zájmů kvůli přetrvávajícím vazbám na Agrofert. Babiš všechna obvinění popírá.