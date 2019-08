Film oslavující bratry Mašíny se bude točit za peníze z našich kapes. Pro a proti

Státní fond kinematografie dal peníze na film o útěku skupiny bratří Mašínů do Západního Německa. O co fondu a autorům filmu jde? Sputnik se na připravovaný film zeptal dvou politiků s rozdílným pohledem na věc.

Každá liška svůj ocas chválí?

Tento film určitě vyvolá širokou společenskou debatu. A možná se dočkáme i toho, že jeden politický tábor bude veřejně bojkotovat kina. Že není možné, aby právě dílo českého filmového průmyslu, který je na tom dosti bídně, vyvolal takové emoce? Ale ano! Především, když půjde o film o útěku bratří Mašínů na Západ.

Nedávno Rada Státního fondu kinematografie rozdělila 64 milionů korun mezi osm projektů, které se o státní finanční podporu přihlásily. Mezi nimi je také zmíněný film o tom, jak takzvaná skupina bratří Mašínů v říjnu 1953frnkla přes železnou oponu do Západního Německa.

Režie snímku Bratři se ujme Tomáš Mašín. Pro něho je to údajně záležitost rodinné cti. Pradědeček režiséra, který film plánuje už řadu let, byl prastrýcem odbojářů. Scénář napsal Marek Epstein, který je podepsaný také pod scénáři k filmům Ve stínu, Václav nebo Anděl Páně 2. Rada podpořila projekt ve výzvě na výrobu částkou 15 milionů korun. A jak se udělení finanční podpory vysvětluje?

„Filmy podpořené Radou se zabývají jednak současnými společenskými tématy a fenomény, stejně tak se ohlíží i do minulosti a interpretují historické události,“ uvedl předseda Rady Petr Vítek v tiskové zprávě.

Do očích bije právě ta interpretace historické události. Činy Ctirada a Josefa Mašínů, kteří společně s Milanem Paumerem, Václavem Švédou a Zbyňkem Janatou, nejdříve šířili hrůzu v Československu a poté se s částečným úspěchem prostříleli na Západ, stále rozdělují českou společnost. Pro část společnosti jsou hrdinní odbojáři, pro tu větší část zločinci a vrahové.

Podle starého průzkumu SC&C je za hrdiny považuje jen 15 procent Čechů. Tři čtvrtiny národa si myslí, že si nezaslouží žádné pocty. Celá čtvrtina Čechů naopak trvala na tom, aby členové skupiny Mašínů byli za spáchané zločiny souzeni.

V jakém pojetí bude film? Jsou na místě pochyby, že příslušník rodiny Mašínů na režisérské sesli nazve zastřelení účetního Josefa Rošického chladnokrevnou vraždou? Nebudou vykreslováni Mašínové a spol. jako komando, které chtělo spáchat atentát na Klementa Gottwalda, protože by to vypadalo efektně a zapadalo by to do legendy o protikomunistických bojovnících?

Zákonitě proto vzniká dojem, že film asi nebude pokusem o vyrovnání se s obtížnou kapitolou našich dějin, ale dvouhodinovou odpovědí na díl Strach ze seriálu 30 případů majora Zemana a hezky za peníze daňových poplatníků. Takže nás všech. Ale možná budeme překvapeni. Uvidí se za rok, kdy má jít film do kin.

Morální úpadek a mentální stagnace

Sputnik se na připravovaný film o útěku bratří Mašínů na Západ za veřejné peníze zeptal dvou politiků s rozdílným pohledem na věc.

„Obecně se již raději ani nepozastavuji nad tím, že stát spolufinancuje často pokleslou filmovou tvorbu, která svojí kvalitou mrzačí kulturní vzorce našeho národa, spíše než aby je naopak kultivovala. Bohužel jsme nuceni, a to i z tohoto důvodu, se tak nalézat v době morálního úpadku země a mentální stagnace jejích obyvatel,“ říká Jiří Valenta, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti a poslanec za KSČM.

Nárůst pseudouměleckého balastu bývá tvořený i formou filmového přepisování historie, varuje.

„A to již i historie novodobé, jejíž uzlové body mnozí z našich občanů ještě stále osobně pamatují. Jsem skoro přesvědčen, že se tomu tak bude dít i prostřednictvím takovéhoto i subjektivně zheroizovaného eposu o zločinecké, chtělo by se říci kriminální, bandě Mašínových.

Tvůrci zmiňovaného filmu mají však to ‚štěstí‘, i když my ostatní spíše tu smůlu, že se nalézáme v bezhodnotové době stvořené ‚polistopadovými elitami‘, které jim dnes za jejich ideologicky dobře odvedenou práci nechají nejen vydělat, ale ještě možná přidají i nějaké to ‚ocenění‘,“ dodává.

Velebení Mašínů za peníze… dětí obětí Mašínů?

„Každému rozumnému člověku ale musí být jasno, že si mainstreamová politická garnitura filmovými dotacemi může kupovat loajalitu protagonistů jakési kulturní fronty. Ti poté v ‚jidášském žoldu‘ ve svých ‚zaručeně pravdivých dílech‘ ideologicky obhajují i neobhajitelné. Často v jednom šiku s obdobně ‚nezávislými‘ politology, komentátory i žurnalisty. Dle mého názoru, ať si každý tvoří to, co uzná za vhodné, ale pouze za prostředky své a nikoliv za peníze z kapes nás všech. Nedokáži si představit, že by v tomto případě mohlo jít o státní dotaci tvořenou snad i z daní pozůstalých po obětech vražd Mašínů a jejich kolegů. Toto si naši občané, nebo alespoň ta jejich výrazně početnější slušnější a přemýšlející část, skutečně nezaslouží," říká Valenta.

Pan Valenta současně dodává, že občas žasne, co na některých mezinárodních filmových festivalech bývá oceňováno. Proto si dokáže představit, že i tento snímek něco také přiveze.

„Ale to samozřejmě předjímám, i když každému je asi jasné, co kapitalismus ve svém ideologickém tažení proti principům sociálně spravedlivé společnosti a úzce souvisejícím ideám komunismu dokáže. I vrah tak může být, a často bývá, v jeho pojetí hrdinou. Znovu ale opakuji, dokáži ještě respektovat, že si někdo něco, byť extrémně blbého, natočí za své, ale v případě státem spolufinancovaného popisu silně neuralgických bodů naší novodobé historie, je objektivně nutný realistický, nikoliv ideologický přístup. Byť by byl kamuflován obalem subjektivního uměleckého vyjádření úhlem pohledu svých tvůrců," říká známý český politik.

Záleží na kvalitě

Aby názory byly vyváženy, oslovili jsme zastánce skupiny bratří Mašínů. Sputniku odpověděl Robert Kotzian, jihomoravský koordinátor hnutí Trikolóra a předseda spolku Brno Plus.

Pan Kotzian se netají tím, že činy Mašínů považuje za odbojovou činnost. Film o nich může divákům nabídnout stravitelnou formou události našich ne příliš vzdálených dějin. Proto schvaluje, že se stát podílí na spolufinancování filmu o útěku skupiny bratří Mašínů na Západ.

„Ozbrojený boj proti komunistickému režimu považuji obecně za legitimní. Filmová tvorba je důležitou formou, jak historické události zprostředkovat dalším generacím a jak se s nimi vyrovnávat. Proto podporu filmu o bratrech Mašínových vítám. Zvláště v tomto případě však bude záležet na kvalitě, věrohodnosti a nestrannosti zpracování," říká konzervativní politik.

