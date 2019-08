Na pražském letišti uvedli způsob, jak chránit letadla před drobnými ptáky

Pražské letiště Václava Havla již 40 let chrání před drobnými ptáky a zvířaty speciálně vycvičení orli, sokoli a jestřábi. Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková Sputniku oznámila, že díky dravým ptákům bylo v posledních letech zabráněno vážnějším incidentům.

Letadlo A321 letecké společnosti Ural Airlines, které ve čtvrtek mělo vykonat let z moskevského letiště Žukovskij do Simferopolu, se při vzletu hned po odpoutání od země srazilo s hejnem racků. Ptáci se dostali do vstupních hrdel motorů a zapříčinili jejich poruchu. Letadlo tvrdě přistálo na poli v Ramenském okrese Moskevské oblasti. Cestující byli evakuováni pomocí nafukovacích skluzavek. Podle informací Ministerstva zdravotnictví RF bylo 23 lidí hospitalizováno.

„Sokolníci, kteří jsou stálými zaměstnanci letiště, mají v současné době k dispozici 13 dravých ptáků – orlů, sokolů, jestřábů, káňat a krahujců. Ptáci spolu se sokolníky mají službu po celý den, kdy je světlo, tedy například v létě od pěti ráno až do devíti večer,“ řekla Hejtmánková.

Povinností sokolníka je objíždění letiště a kontrola jak vzduchu, kde se mohou objevit ptáci, tak i země, kde jsou hlavním nebezpečím zajíci. Vzdušný prostor nad vzletovými a přistávacími dráhami kontrolují také pracovníci dispečerského střediska, kteří jsou ve stálém spojení se sokolníkem.

„Jakmile dostane sokolník od dispečera povel, aby jel na letištní plochu, nasedne do auta se psem a s jedním z vycvičených ptáků, který sedí na střeše auta. Nejsou-li hejna ptáků nebo drobných zvířat dobře vidět, může je najít pes. Poté vzlétne vycvičený dravý pták a zažene ptáky nebo zvířata, může si zároveň chytit třeba nějakou tu myšku k obědu. Celá operace trvá jen několik sekund, nejdéle pár minut,“ řekla Hejtmánková.

Podle jejích slov každého z dravých ptáků, kteří na letišti „pracují“, vychovávali od raného věku místní sokolníci.

„Proto mají vzájemné porozumění na úrovni výměny pohledů, slova jsou zbytečná,“ podotýká Hejtmánková.