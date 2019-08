Zpěvačka Mašková provokuje v mokrých plavkách u italských jezer. Foto

Talentovaná 23letá kráska se pochlubila snímky z Itálie, kde odpočívá u jezer. Zveřejnila také dost vnadnou fotografii. Pózuje na ní v oranžových mokrých plavkách z tenčího materiálu, přes který je vidět její bradavky.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tereza Anna Mašková (@terezaa.maskova) 11 Авг 2019 в 11:04 PDT

Většina jejích uživatelů byla nadšena novým erotickým snímkem.

„Krásná, Terezko.“

„Ty jsi nejhezčí!“

Někteří upozornili i na bradavky.

„Jsou ti vidět bradavky.“

Dříve zpěvačka zveřejnila fotografii v růžových plavkách u bazénu. Zpěvačka málokdy zveřejňuje odvážné snímky. Takže její fanoušci nejsou takovými fotografiemi rozmazleni.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tereza Anna Mašková (@terezaa.maskova) 13 Июл 2019 в 11:46 PDT

V červnu zpěvačka vydala nový singl Žár, který získal už více než milion zhlédnutí.

Sama zpěvačka tehdy na Instagramu okomentovala nový singl a jeho název následovně: „Touto skladbou bych vám ráda dodala sílu. Vášeň pro to, co děláme, kým jsme, je silnější než chvíle pochybnosti. Když ale jdeme za svým cílem, je možné, že něco ztratíme. Odcházejí lidé, kteří nám nedůvěřovali, nebo v nás to poselství nevnímali. Abychom cíle dosáhli, musíme i něco obětovat. Ale ten žár v sobě a vášeň k tomu co děláme, je silnější. Každý z nás může být zmatený a nechce udělat chybu. Ale ten Žár, ta vášeň proto co chceme, nám dodává motivaci jít dál.“

Česká zpěvačka Tereza Mašková se účastnila soutěže Česko Slovensko má talent 2010 a WCOPA 2014 v Los Angeles, kde získala 1. místo v kategorii muzikál. Také se zúčastnila pěvecké soutěže Česko Slovenská SuperStar 2018, kterou vyhrála.