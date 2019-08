Fiala se ohradil proti zprávě MV o SPD: Když někdo ve 30. letech varoval před Hitlerem, tak šířil strach ve společnosti?

Autoři zprávy za 2. čtvrtletí upozorňují na pokračovaní trendu nárůstu nenávistných projevů vůči lidem pro jejich politické přesvědčení. K hlavním šiřitelům tohoto trendu autoři z ministerstva vnitra připojili hnutí SPD. Uvádí, že prostřednictvím sociálních sítí hnutí SPD umně povzbuzuje xenofobní nálady části české společnosti. To podle dokumentu vyvolávalo dojem, že jsou obyvatelé ČR ohroženi imigrací a islamizací. Představitelé hnutí se také aktivně vyjadřovali k incidentům spojeným s imigranty či muslimy.

„Hnutí kontinuálně a záměrně vyvolávalo dojem, že je majoritní obyvatelstvo České republiky akutně ohroženo imigrací a islamizací, že je nutné se začít okamžitě bránit, jinak ‚budeme lidmi druhé kategorie ve vlastní zemi‘. Představitelé SPD se velmi aktivně vyjadřovali k jakýmkoli zaregistrovaným tuzemským i zahraničním negativním jevům či incidentům spojeným s migranty či muslimy,“ píše se ve zprávě.

Migranti z Afriky našli novou a extrémně drahou trasu do EU. Pohádka o „chudáčcích uprchlících” padla, tvrdí Fiala.https://t.co/aPi411eFF6 pic.twitter.com/KM1EKg0pqh — Sputnik ČR (@sputnik_cz) August 8, 2019

Fiala: Zpráva ministerstva vnitra je odporným výsměchem obětem kriminality imigrantů a muslimů!

Zpráva Ministerstva vnitra vyvolala bouřlivou reakci ze strany předsedy poslaneckého klubu hnutí SPD Radima Fialy. Politik nepopírá prohlášení, že SPD „kontinuálně a záměrně vyvolávalo dojem, že je majoritní obyvatelstvo České republiky akutně ohroženo imigrací a islamizací“, naopak uvádí, že to není dojem, ale splněný fakt.

„Kdo sleduje realitu v zemích západní Evropy, ví, že to není žádný ‚dojem‘, ale fakt dokazatelný desítkami, stovkami či tisíci otřesných případů, o kterých informujeme. A původní obyvatelé se ve Švédsku, Německu, Francii a dalších zemích Západu vskutku stávají občany druhé kategorie,“ píše Fiala na Facebooku.

Fiala poukazuje, že SPD jenom poukazuje na nenávist islámu, a tímto braní zemi, občanské svobody a demokracii „před nenávistným islámem a před nepřizpůsobivými imigranty, kteří mnohdy páchají kriminalitu a zvěrstva“.

„Hnutí SPD nemá předsudky vůči skupinám obyvatel definované rasou, národností, etnicitou, náboženstvím, sexuální orientací. My pouze poukazujeme na FAKTA. Fakta nejsou předsudky, ale ověřené informace,“ poznamenal.

Vyslovil se také k obvinění ze šíření xenofobie.

„Fobie znamená iracionální strach. Xenofobie iracionální strach z neznámého. Strach lidí z islámu a imigrace není iracionální, ale přirozený a rozumný. Je to normální princip sebeobrany a sebezáchovy. Lidé přece vidí, co se děje v západní Evropě, ale i to, co se začíná dít i u nás. A imigranti a islám pro nás už přece nejsou nic neznámého. Někteří čeští občané je poznali na vlastní kůži a občané západoevropských států je poznávají na vlastní kůži každý den. Takže podsouvat nám xenofobii je totální blbost,“ napsal.

Dále se pustil do samotného Ministerstva vnitra:

„Ministerstvo vnitra chce ve skutečnosti nástrojem ‚předsudečné nenávisti‘ zavřít ústa těm, kteří ve skutečnosti občanské svobody a demokracii chrání,“ uvádí Fiala a se ptá, „když někdo ve třicátých letech varoval před Hitlerem, tak šířil strach ve společnosti?“