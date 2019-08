„S tímhle pánem já ve vládě nebudu,“ řekl Babiš o Šmardovi. Je to překvapení, reaguje Hamáček

Možnost rozpadu koalice dramaticky roste. Premiér Andrej Babiš se totiž ztotožnil s postojem prezidenta Miloše Zemana ohledně jmenování Michala Šmardy (ČSSD) do čela ministerstva kultury. Předsedu sociálních demokratů výrok Babiše překvapil.

„Je jasné, že já sdílím stejný názor jako pan prezident, že pan Šmarda, hlavně po těch jeho nespočetných mediálních vystoupeních, není dobrý kandidát,“ řekl Babiš v rozhovoru pro televizi Prima.

S prezidentem Milošem Zemanem má Babiš o situaci ve vládě jednat v úterý 20. srpna. V rozhovoru pro televizi Prima premiér uvedl, že situaci na ministerstvu kultury hodlá vyřešit nejpozději do 26. srpna.

„Chci říct, že za ten čas, co jsem sledoval ta mediální vystoupení pana Šmardy, tak říkám za sebe, že s tímhle pánem já ve vládě nebudu,“ prohlásil Babiš. Takže už to není dneska pouze problém pana prezidenta, je to i můj problém,“ dodal.

Podle něj by Šmarda ve vládě pouze kritizoval.

Reakce Hamáčka

V pátek večer na svém Twitteru Hamáček reagoval na premiérova slova. Podle něj je překvapivé, že Babiš změnil názor, když sám Šmardu prezidentovi navrhl. Sociální demokracie nadále trvá na dodržení koaliční smlouvy a ústavy.

„Je trochu překvapení, že premiér Andrej Babiš, který prezidentovi Michala Šmardu sám navrhl, teď najednou změnil názor. Předpokládám, že platí dohoda a čestné slovo chlapa, že si nebudeme kádrovat vlastní ministry. ČSSD trvá na dodržení koaliční smlouvy a Ústavy,“ napsal Hamáček na svém Facebooku.

„Jen tak může fungovat vzájemná spolupráce. V pondělí se sejdu s premiérem, očekávám od něj řešení. Do té doby platí, že nebudu nic vzkazovat přes média,“ dodal.

Předseda ČSSD několikrát opakoval, že sociální demokraté na jmenování Šmardy trvají. Pokud se tak nestane, tak jsou připraveni odejít z vlády. V případě odchodu ČSSD se uvažuje o rekonstrukci vlády. Novým partnerem ANO by bylo hnutí SPD nebo poslanci z nové strany Trikolóra. Hovořilo se i o podpoře bývalého ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD).

Ústavní žaloba

Ve středu 14. srpna prezident přes svého mluvčího Jiřího Ovčáčka oznámil, že nehodlá Šmardu jmenovat ministrem kultury. Podle něj mu chybí dostatečné kompetence. Jana Hamáčka vyzval, aby mu navrhl někoho jiného.

Hamáček jako odpověď na prezidentovo rozhodnutí uvedl, že nehodlá kandidáta měnit a poznamenal, že v minulosti jmenoval Karlu Šlechtovou ministryní obrany, ačkoliv s ní taky neměla žádné zkušenosti.

Senát poslední červencovou středu schválil ústavní žalobu na prezidenta republiky. Jedním z důvodů jsou průtahy s odvoláním ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), odmítnutí jmenování Miroslava Pocheho ministrem zahraničí, jak chtěla ČSSD, nebo to, že prezident nechal vládnout bez důvěry menšinový kabinet Andreje Babiše (ANO).

Navzdory poslednímu rozhodnutí Miloše Zemana nejmenovat Michala Šmardu ministrem poslanci z hnutí ANO, SPD A KSČM nehodlají žalobu podpořit. Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek ji ani nechce zařadit na program jednání Sněmovny.