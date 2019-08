Filip: Sundat pamětní desky, zneuctít pomníky, tak toto rozhodně není demokracie, ale neúcta nejhoršího kalibru

V souvislosti s tímto prohlášením vyjádřil svůj názor i šéf komunistů Vojtěch Filip, který na Facebooku položil spoustu otázek.

„Dotýkat se mohou barev, střihů, modelů aut, designu nábytku atd. Jen bychom neměli podléhat módnosti historie. Kam až tato vlna zajde? Budeme tvrdit, že Jan Hus nebyl upálen, že Věstonická venuše se našla v Praze, že Cyril a Metoděj neexistovali? Zdá se vám to nemožné?“ Zeptal se politik na začátku svého příspěvku.

Dále zdůraznil, že překvapující manipulace se ale dějí.

„Rudá armáda není v kurzu, tak proč bychom jí nevzali roli osvoboditelů? To novodobým „historikům“ nevadí. Stejně tak bývalý prezident Svoboda nejde některým pod nos,“ argumentoval svůj názor Filip.

Dodal, že pro manipulátory není podstatná skutečnost, že padly miliony vojáků pod vlajkou Rudé armády za svobodu Československa.

„Sundat pamětní desky, přejmenovat ulice, zneuctít pomníky, tak toto rozhodně není demokracie, ale neúcta nejhoršího kalibru,“ zdůraznil lídr KSČM.

Na závěr svého příspěvku napsal, že dějiny není možné přepsat ani pod pirátskou vlajkou primátora Hřiba.

Uživatelé sociální sítě emotivně zareagovali na názor Filipa.

„Mojí mamince je 92 roku. A nemůže pochopit, že Prahu neosvobodila Rudá armáda. Jako přímá účastnice a pamětnice je zhnusena tím, co se dnes děje. Dávám jí za pravdu. Je to hnus, hnus, hnus!!!!!!!“ napsala Jana Gebauerova.

„Velmi dobře napsané. I po 30 letech se vše svádí na minulý režim a nebo se předhazuje, co to bylo zač - no, dnešek se chová nesrovnatelně hůř!!,“ stojí s komentáři uživatele s jménem Viki Mikulič.

Dříve bylo informováno o tom, že Hřib zdůvodnil své rozhodnutí tím, že deska je historicky nepřesná. Podle něj je v českém textu zanedbávána role Pražského povstání. V česky psaném textu tudíž explicitně chybí zmínka o této události, k níž došlo již 5. května, zatímco Rudá armáda dorazila 9. května. V ruské verzi je však povstání zmíněno: „(…) osvobodila Prahu, která povstala proti německým okupantům“.

Ruské velvyslanectví obvinilo vedení Prahy z relativizace role Rudé armády.

„Text pamětní desky úplně odpovídá historické skutečnosti (v obou jazykových verzích nehledě na místy odlišné znění) a její symbolický význam od roku 1946 přes veškeré politické změny v zemi do současné doby zpochybňován nebyl,“ tvrdí ambasáda.

Velvyslanectví dále vyzvalo vedení Prahy, aby „se nedopustilo neprozíravého činu a navrátilo pamětní desku na původní místo“.

Podobně se vyjádřil i mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček, podle kterého se jedná o ostudný a ubohý krok ze strany vedení metropole.