Nový přítel nechal Kopřivovou bez sexu, dodržuje celibát. Pár už neskrývá podrobnosti o intimním životě

Pro portál eXtra.cz Dubovický, který je modelem a kickboxerem, prozradil, že v současné době se připravuje na mistrovství světa a nevynechal příležitost odhalit jeden pikantní detail.

„My fighteři dodržujeme celibát, abychom byli agresivnější, měli energii a abychom byli draví,“ pověděl serveru reklamní herec Dubovický.

Také prozradil, kolik by Kopřivová měla vydržet bez erotických her. „Když jsem se připravoval na mistrovství republiky, tak to bylo týden před zápasem. Když jsem ale létal na mistrovství Evropy, světa nebo měl podobně důležité zápasy, jaký mě čeká i teď, tak celibát začal čtrnáct dní před bojem,“ pověděl Dubovický. „Je to náročné, co vám budu povídat,“ dodal.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Martin Dubovický (@martindub91) 11 Июн 2019 в 2:30 PDT

Dříve museli paparazzi zachytit Kopřivovou a Dubovického na ulici, aby zjistili podrobnosti o jejich vztahu. Konec konců, sama Veronika není příliš upovídaná. Slečna se dlouho nevyjadřovala ani o rozchodu s hokejistou, ani o nové lásce.

„Pokud budu chtít něco sdělit, tak to udělám prostřednictvím svého Instagramu. Hodně by mě zajímalo, kde se tyto informace berou. Vy to chcete potvrdit nebo vyvrátit, ale to se nepodaří, protože já o svém soukromí nemluvím,“ okomentovala dříve Veronika články o svých vztazích.

O jejich poměru se začalo mluvit hned po zprávě o rozhodu s Jágrem. Na začátku léta média spekulovala o tom, jak Veronika užívá dovolenou se dvěma muži (Miroslavem a jeho bratrem). Tehdy Dubovický nebyl tak otevřený, otázky novinářů ho jednoznačně uváděly do rozpaků, takže se odkazoval na Veroniku.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Veronika Kopřivová (@verunkakoprivova) 8 Дек 2016 в 1:23 PST

Dříve Veronika chodila spolu s legendárním hokejistou Jaromírem Jágrem, vztah vydržel 4 roky. Milenci nějakou dobu žili v zahraničí. Jágr zjevně hýčkal svou milovanou nejen dárky, ale také luxusními výlety. V květnu ale přišlainformace o konci jejich krásného románu.