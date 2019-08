Zamini odrazuje Češky od účelových sňatků s cizinci. Není to v rozporu s vítáním imigrantů?

Končí letní sezóna a „starší“ Češky s kamarádkami vyrážejí do jižních destinací. Jedná-li se o vdovy či o ženy, jimž zrovna nevyšel vztah, jsou senzitivní k medovým písním lovců nezadaných žen, kteří předpokládají, že by mohly být dobře situovány. Konzulární úseky ambasád asi uvědomily ministerstvo zahraničí, že by mělo v tomto směru apelovat.

Pozor, dámy! Mlsné oči cizinců vyhlížejí v zahraničí bohaté Češky, ať nepřijdete o všechno!

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV alias „zamini“) konstatuje, že „Některé zastupitelské úřady ČR, zejména v severní Africe (Egypt, Tunis, Alžírsko), dlouhodobě registrují vysoký počet účelových sňatků občanů těchto zemí s občankami/občany ČR.“ Vyzývá zejména Češky, aby se seznámily s kulturními osobitostmi zemí, kam cestují a aby si daly pozor na účelové dvoření cizokrajných ctitelů. Slovník MZV používá zajímavé obraty ve vztahu ke sňatku lačným cizincům, který je na hraně „netolerance“. Vždyť na jednu stranu se pějí oficiální „vítající“ písně na přicházející imigranty, na druhou stranu se MZV snaží varovat Češky od možného sňatku s exotickým milencem. Ministerstvo přímo píše: „Občanka ČR v drtivé většině případů myslí vztah upřímně, ale ze strany ctitele jde o rafinovanou přetvářku a účelové jednání, umně zaobalené do dvoření.“

Nota bene, mainstream v ČR by nejraději osídlil ČR imigranty. Úřady mohou mít ale rétoriku jinou…

Reportér Sputniku se dotázal na zkušenosti úředníka diplomatické konzulární služby a jednoho dalšího diplomata. S prvním mluvil aktuálně (má nedávnou zkušenost s africkými zeměmi), s druhým zapředl hovor na dotyčné téma před několika lety. Onen druhý diplomat pobýval v předválečné Sýrii. Bohužel ani jeden z aktivních úředníků/diplomatů si nemůže dovolit být naším médiem přímo jmenován. Máme svolení použít informace, které jsme vyslechli.

Úředník konzulární služby pan X. se vyjádřil, že „účelové jednání, umně zaobalené do dvoření“ je ve skutečnosti dobře známé schéma. Podle něj mají problém hlavně odkvétající Švédky a Skandinávky vůbec. Prý ani Češky po pětačtyřicítce na tom nejsou lépe. Diplomat v uvolněném hovoru syndrom „odložených“ žen popsal tak, že „starší“ ženy mají smůlu v tom, že je jejich nevycválaní manželé, kteří chytnou kolikrát druhou mízu, je jednoduše upgradují za „mladší modely“. Ženy si jezdí spravovat pocuchané nervy k jižním mořím. Často cestují s kamarádkami. Tam už však na ně čekají licoměrní ctitelé. Reportér Sputniku chtěl vědět, na jaké „týpky“ si dát pozor. Konzulární úředník pokračoval v tom duchu, že sňatkoví podvodníci se rekrutují nezřídka z řad plavčíků, číšníků, ale i obchodníků. Tito lidé už ostatně mají část rodiny v zahraničí, a pokud sbalí českou dámičku, zvyšují si šanci, že ještě přijdou k nějakému tomu jmění.

Starší české ženy pokud se přímo nezamilují, projeví se u nich mateřský instinkt. Ale i to je může stát v konečném součtu draho

Konzulární úředník pan X. řekl, že viděl v praxi i případ, kdy „zamilovanému“ cizinci bylo 19 a jeho nevěstě 85 let: „Možná že u té paní láska propukla, ale tomu devatenáctiletému bych to nevěřil. A pokud nemilovala, mohl u ní vzniknout jakýsi mateřský instinkt. Člověk není nikdy rád sám a ti vycvičení v námluvách cizinci jsou obratnými manipulátory. Mnohá Češka jim skočí na vějičku. Jde jim o to, aby dostali modrou knížku a mohli se pohybovat po Schengenu. Kolikrát, když už mají vyřízené doklady, tito plavčíci a číšníci sice nastoupí k odletu do EU, vystoupí však někde po cestě a může začít jejich další kapitola jejich tahání žen za nos. Je docela zajímavé, že i když už je pár sezdaný, konzulát není povinen vydávat cizincům víza. Nakrklé paničky však většinou ztropí takový povyk, že nemohou bez svého miláčka být, že úředníci nakonec vyjdou přece jenom vstříc a víza vydají. Bohužel ti avanturističtí sňatkoví podvodníci toho nemusí příliš splňovat. Systém jim poměrně snadno umožní infiltraci do EU, a oni se zde připojují k dalším členům jejich rodin, které se sem dostali buď dle stejného schématu, nebo nějakými jiným, dokonce ještě horším způsobem.“

Pokud jste syrský hezoun, stačí udělat „psí oči“…

Pan Y., diplomat před pár lety pobývající v Sýrii: „Upřímně řečeno, vůbec nepochopím, jak to ti Syřani dělají. Do baru přijdou Češky. Ujme se jich nějaký syrský hezoun, který ze sebe okamžitě udělá toho největšího chudáčka s psíma očima. Za chvíli se vede za ruku s tou nejhezčí Češkou. Za pár měsíců s ní vycestuje do České republiky. Když bych se na to podíval ženskýma očima, tak naše česká děvčata neumím pochopit, ale naprosto vůbec.“

Epilog

Pokud si vzpomeneme na film Zelená karta (USA/1990), podívejme se, jak to bývalo složité, a možná stále je, dostat se podle výše popsaných schématům do USA a udržet se tam. Gérard Depardie a Andie MacDowellová museli dělat psí kusy, aby si na svou stranu získaly úřady. Pokud jde o ČR, stačilo na hranicích jednou odstranit ostnaté dráty, aby se uvedly do pohybu procesy, které by nás tady mohly jednou dokonale převálcovat. Reportér Sputniku si kdysi vyslechl názor, že ty ostnaté dráty ve skutečnosti chránily lidi uvnitř. Že je to kacířská myšlenka? Zeptejte se okradených Češek po pětačtyřicítce. Okradených minimálně o jejich srdce, které nemůže za to, že stárne, ale které miluje stejně jako v osmnácti.

