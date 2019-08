Po krásné poslankyni jde policie. Dovolila si říct názor o migrantech, který se nesmí vyslovit

Policisté vyšetřují poslankyni SPD z Karlovarského kraje Karlu Maříkovou kvůli jejímu výroku o migrantech. Ne, nepřála jim smrt nebo něco podobného. Pouze se vyjádřila na sociální síti o tom, že by se Evropa před nimi měla bránit.

„Je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území EU. Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území EU,“ napsala letos v lednu paní Maříková na svůj facebookový profil.

Přesně za tento názor, který většina našich čtenářů určitě nevnímá jako závadný, snad možná ostrý, policie vyšetřuje známou poslankyni České republiky. Je za tím něco víc? Na to se Sputnik zeptal v exkluzivním rozhovoru přímo paní Maříkové.

Paní poslankyně, co se to děje? Policie vás vyšetřuje kvůli příspěvku na Facebooku?

Ano, je to záležitost od dubna letošního roku, kdy jsem byla na Policii ČR podat vysvětlení kvůli příspěvku na Facebooku.

Pokud jsem to správně pochopila, tak vy nevybízíte k násilí na migrantech, nepřejete jim smrt. Pouze jste napsala v nadsázce svůj pohled na migrační problém Evropy. Ano?

Ano, nikoho jsem neomezila na jeho právech ani nevzbuzovala v nikom nenávist. Prezentovala jsem svůj názor, což mi umožňuje Listina základních práv a svobod, která je zakotvena v naší Ústavě. Jestli někdo omezuje něčí práva, tak to ta moje, a to právo se svobodně vyjádřit.

Před třiceti lety jsme slavili svobodu a podívejte se, kam jsme došli. Začíná zde být totalita, lidé se mají strach vyjádřit, prezentovat své názory, jsou zastrašováni, že budou perzekuováni za svůj názor, jen aby sklopili hlavu. Vláda a politici mají učit národ hrdosti a ne ohýbat se v pase.

Jak hodláte proti zlovůli police postupovat?

Víte, byla jsem podat vysvětlení v dubnu a předmět podání vysvětlení bylo: hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny. Nyní se ze zprávy ministerstva vnitra dozvídám, že policie zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob, nebo k omezování jejich práv a svobod.

Jednak vidím jako pochybení ministerstva, že vůbec jmenovitě sděluje, kdo je pro co šetřen a dále, pokud Policie ČR přečin, kterého jsem se měla dopustit, přehodnotila a nyní mě chce prošetřovat pro něco jiného, než jsem podávala vysvětlení, tak bych se to zcela jistě neměla dozvědět ze zprávy ministerstva vnitra.

Vzhledem k tomu, že je víkend a politika mě naučila, že je dobré si vše promyslet a řešit věci s chladnou hlavou, tak po poradě se svým právním zástupcem budu vše řešit právní cestou. Možná, že i toto je reakce na některý právní úkon, který byl v tomto případu od dubna už učiněn, ale každopádně to ve mě budí dojem snahu ministerstva vnitra ovlivnit šetření a poškodit mou osobu a hnutí SPD, proti čemuž se budu bránit a bude-li to nutné i soudní cestou.

Nezdá se vám, že ve vaší kauze je něco víc? SPD často kritizuje sociální demokraty. Ministerstvo vnitra ovládá předseda ČSSD Hamáček. Není to jen politické vyřizování účtu, jehož jste náhodnou obětí?

Ano, přijde mi to jako snaha SPD zlikvidovat. Plyne to i z nestandardního postupu ministerstva vnitra zveřejňovat jmenovitě to, že je někdo pro něco šetřen, aby ho v očích veřejnosti pošpinili a udělali z něj exemplární případ a hodí se to o to víc, že jsem poslankyní a členkou SPD, hnutí, které leží ministerstvu v žaludku.

ČSSD padá ke dnu, ministr Hamáček si ministerstvo vnitra prakticky zprivatizoval, aby umlčoval nepohodlné názory se snahou potápějící se Titanic jménem ČSSD zachránit. Tím, že lidem zakážete svobodně se vyjadřovat, plusové body nezískáte. Ale třeba v tom jsou i jiné zájmy, o kterých ani nevíme, protože kopat sám sobě hrob může jen hlupák.

Jak celou situaci osobně zvládáte? Podporují vás vaši voliči?

Musím všem poděkovat za velkou podporu, která je nejen od našich členů a voličů, ale i napříč politickým spektrem. Určitě se nehroutím, řídím se heslem: svět patří těm, co se nepodělají.

Do politiky jsem šla právě proto, abych hájila zájmy lidí a stála proti takovým praktikám, které připomínají návrat do dob normalizace. Vždycky budu hájit svobodu slova. Její omezování, které se dnes praktikuje, není nic jiného než strach z jiného názoru a strach ze ztráty moci. Čím více bude lidem omezováno právo svobodně se vyjádřit, tím více to společnost bude popouzet. Víte, přijde mi naprosto scestné, že člověk, který chce zachovat tradice a hodnoty svého národa je označen jako extremista. V tom případě by museli být všichni naši předci extremisté.