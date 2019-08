KSČM by Babišovu rekonstruovanou vládu bez ČSSD tolerovala, do vlády ale nevstoupí

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) by tolerovala rekonstruovanou menšinovou vládu Andreje Babiše, jestliže se z ní ČSSD rozhodne odejít. V rozhovoru pro Novinky.cz to uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip, zároveň dodal, že vstup do vlády nepřipadá v úvahu.

Možnost rozpadu české vládní koalice stále dramaticky roste. Andrej Babiš se totiž ztotožnil s postojem prezidenta Miloše Zemana ohledně nejmenování Michala Šmardy do čela ministerstva kultury. „Je jasné, že já sdílím stejný názor jako pan prezident, že pan Šmarda, hlavně po těch jeho nespočetných mediálních vystoupeních, není dobrý kandidát,“ uvedl Babiš nedávno v rozhovoru pro televizi Prima.

K současné krizi se vyjádřil i předseda KSČM Vojtěch Filip, který v rozhovoru pro Novinky.cz promluvil o celé krizi a postupu jeho strany. V současné situaci ohledně vládní krize a nejmenování ministra kultury Michala Šmardy to podle Filipa není důvod, aby KSČM vypověděla dohodu o toleranci, kterou s hnutí ANO strana má. Podle předsedy byla pochybnost prezidenta o Michalu Šmardovi od počátku a rozdělení termínů podle něj byl jasný vzkaz ČSSD, aby našla někoho jiného. „Šlo ze strany prezidenta o jednoznačný signál, že má vážné pochybnosti o kompetencích pana Šmardy. Podle mě hraje roli i podíl Michala Šmardy na likvidaci Fondu dětí a mládeže, bývalého SSM. Že to tam nedobře dopadlo, to víme,“ řekl Filip.

„Není automat na podpisy.“

Kvůli tomu, že ČSSD nenašla jiného kandidáta, tak podle Filipa prezident Zeman cítí odpovědnost za toho, koho jmenuje. „Není automat na podpisy. Výklad ústavy, který zaujala řada lidí včetně těch, kterých si vážím, mě mrzí,“ uvedl k této situaci předseda KSČM.

„Ano. Prezident jedná a není pravda, že je mimo ústavu. Policejní metody, které tady zavádí pan senátor Láska (pozn. Václav Láska z klubu Senátor 21, který inicioval vznik ústavní žaloby na prezidenta) mně připadají šílené. Ať se vrátí k policii. On nerozeznává princip legitimity a legality. Ne, to je legální, ale otázka legitimity je pochybná. Síla legitimity je nízká. Když si senátoři, kteří to navrhli, sečtou své hlasy, které dostali, tak je to desetina toho, co dostal ve volbách prezident,“ odpověděl Filip na otázku o výkladu ústavních právníků, že prezident porušuje ústavu, a následné podání žaloby senátory.

Podle Filipa teď ČSSD může učinit jen dva kroky. Prvním krokem je, že budou trvat na kandidátovi a splní výhružky, že odejdou z vlády. Nebo může být navržen jiný kandidát.

„Podpoříme menšinovou vládu hnutí ANO.“

Předseda Filip v rozhovoru také uvedl, že i přes odchod ČSSD z vlády by KSČM podpořila menšinovou vládu hnutí ANO.

„Máme smlouvu jenom s hnutím ANO. Nebudu se ČSSD doprošovat ke zrušení Bohumínského usnesení. To mě ani nenapadne. Podpořili bychom rekonstrukci vlády a menšinovou vládu hnutí ANO,“ uvedl Filip.

Vláda zůstane bez KSČM

Vojtěch Filip také upozornil na to, že vládu sice podpoří, ale nevstoupí do ní, protože by se musela změnit zahraniční a bezpečnostní politika státu, což by se nelíbilo hnutí ANO.

„Taková varianta není ve hře. My jsme v procesu řekli, že jednorázově způsobíme důvěru a poté, že ji budeme tolerovat. A to stojí na sedmi podmínkách, na jejich naplňování trváme. My do té vlády nevstoupíme. To by se musela změnit zahraniční a bezpečností politika vlády, a to by asi neskouslo hnutí ANO,“ řekl předseda KSČM.

Na závěr se předseda KSČM Vojtěch Filip vyjádřil k vyjednávání o rozpočtu, kdy si ČSSD klade řadu podmínek. Politik je toho názoru, že si dokonce myslí, že požadavek na zvýšení peněz na 11 miliard pro MPSV má legitimizovat odchod z vlády. „Musím říct, že mi vadí, když chce někdo měnit podmínky v průběhu procesu. Podporujeme revize sociálních systémů, ale tento postup mi vadí,“ uvedl na závěr Vojtěch Filip.

Vládní krize v ČR a nejmenování ministra kultury

V polovině srpna odmítl Miloš Zeman jmenovat Šmardu ministrem kultury, který měl nastoupit místo Antonína Staňka. Prezident uvedl, že kandidát sociální demokracie není pro pozici kompetentní. Následně požádal Hamáčka, aby navrhl na pozici jinou osobu.

Andrej Babiš vyjádřil svůj postoj a sdělil, že s Michalem Šmardou ve vládě být odmítá. Podle premiéra problémy spočívají nejen ve sporu o Šmardu. „Je to samozřejmě o vztazích v koalici, o názorech na různé věci, o rozpočtu,“ uvedl Babiš.

Hamáček v reakci na premiérovo prohlášení uvedl, že jeho strana trvá na dodržení koaliční smlouvy a také ústavy. Předseda ČSSD několikrát uvedl, že kandidáta měnit nebudou a na jmenování Šmardy trvají. V případě jeho nejmenování hrozila strana odchodem z vlády. Tehdy by ji mohla v koalici nahradit SPD či poslanci nově vzniklé strany Trikolóra. V souvislosti s postem ministra kultury je na úterý naplánována schůzka premiéra Babiše s prezidentem a s předsedou ČSSD Hamáčkem.

Poslední červencovou středu schválil Senát ústavní žalobu na prezidenta republiky. Důvodů k tomuto kroku bylo několik. Například to, že prezident odmítl jmenovat Miroslava Pocheho ministrem zahraničí, jak žádala ČSSD či to, že menšinový kabinet Andreje Babiše nechal prezident vládnout bez důvěry. I přes rozhodnutí prezidenta nejmenovat Michala Šmardu ministrem, poslanci z hnutí ANO, SPD a KSČM žalobu na prezidenta nepodpoří.