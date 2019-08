V Chorvatsku shořel český autobus, ve kterém cestovalo 49 lidí. Nikdo nebyl zraněn. Video

Dálnici A1 nedaleko tunelu Sveti Rok ve směru ze Zadaru na Záhřeb v sobotu večer kolem osmé hodiny zablokoval požár autobusu s českou poznávací značkou. O nehodě informoval portál jutarnji.hr.

„V osm hodin jsme dostali hlášení o požáru na dálnici. Hořel autobus s českou registrační značkou a 49 cestujícími. Nikdo nebyl zraněn," oznámila policejní mluvčí Ivana Grbinová. Mluvčí hasičů ještě dodal, že požár likvidovalo pět hasičských jednotek, které požár rychle dostaly pod kontrolu.

Prvotní zprávy uvádí, že začalo hořet v zadní části autobusu a požár se následně rozšíil do celého autobus. Nikdo ze 49 cestujících by neměl být zraněn. Podle hasičů byl oheň uhašen v rekordním čase. Dálnice A1 byla zablokovaná a tvořily se dlouhé kolony. Silnice nakonec byla uzavřená do 11 hodiny, kdy policisté pustili dopravu jedním pruhem.

Nehoda autobusu v Permu

17. srpna došlo k nehodě autobusu v ruském Permu. V době havárie v autobusu cestovalo 59 osob, v následku nárazu do zdi bylo zraněno 32 osob a jedna žena nehodu nepřežila.

Na místo nehody rychle dorazili záchranáři a hasiči. Zatím není známo, jestli řidič pouze nezvládl řízení, nebo jestli autobus například neměl technické problémy.