Naděje existuje. České ministerstvo dopravy sdělilo datum, kdy se uskuteční jednání o letech s Ruskem

Sdělil, že jednání o letech mezi Českem a Ruskem jsou naplánovány na pátek 13. září tohoto roku. Povedou je vedoucí odborů civilního letectví ministerstev obou zemí. Česká strana za sebe navrhla jako datum jednání 6. září či 10. září. Nicméně na žádost ruské strany se budou konat 13. září. Dále vyjádřil naději, že pověra o pátku 13. nezabrání účastníkům dosáhnout v Praze úspěšných výsledků, dodal s úsměvem zástupce českého ministersva.

Dne 2. července letošního roku zrušila ruská letecká společnost řadu letů z Moskvy do Prahy kvůli tomu, že Česká republika zrušila povolení k letu. Jako první o zákazu informovala ruská společnost Aeroflot. Ta v důsledku zákazu musela zrušit většinu svých letů. Toto opatření se dotklo i dceřiné společnosti Aeroflotu – Pobeda. Ta létá z Moskvy do Karlových Varů. Zákaz letů ruských aerolinek do Česka v úterý 2. července trval několik hodin. Společnost Aeroflot na svých stránkách v důsledku tohoto zákazu vydala prohlášení. „Nehledě na to, že Aeroflot disponuje všemi technickými možnostmi na zajištění letů, české letecké úřady rozhodly o anulování licence na vykonání letů.“

Omezení těchto letů na území ČR bylo spojeno s tím, že leteckým úřadům se nepovedlo dosáhnout dohody týkající se transsibiřských letů společnosti Czech Airlines mezi Prahou a Soulem. Později oznámilo Ministerstvo dopravy ČR, že české úřady ruským leteckým společnostem umožní obnovit lety do 7. července po obdobném rozhodnutí ruské strany. „Práva byla omezena všem ruským leteckým dopravcům aktuálně provozujícím své lety do ČR. Jedná se o letecké dopravce Aeroflot, Rossiya Airlines, Pobeda, Ural Airlines, Siberian Airlines,“ sdělil mluvčí českého ministerstva dopravy.

24. a 25. srpna v Moskvě proběhne druhý Festival České republiky, tentokrát v parku Baumana https://t.co/afTWXebvpe pic.twitter.com/F3llRjVTJS — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 19 августа 2019 г.

​V červenci média dále informovala o tom, že se ministerstva dopravy České republiky a Ruska dohodla na zachování počtu letů leteckých dopravců, týkat se to má obou zemí. „Ministerstva dopravy České republiky a Ruské federace se dohodla na zachování stávajícího stavu a rozsahu letového provozu. Do konce léta budou pokračovat v jednání s cílem diskutovat rámec další spolupráce pro budoucí období. Nechceme dopustit další blokace leteckého provozu mezi oběma státy v hlavní dovolenkové sezoně a snižovat pohodlí cestujícím,“ uvedl Jemelka.