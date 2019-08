Policie zadržela na D1 Afghánce na rezervě návěsu

Mladý muž afghánského původu byl zadržen policií minulý čtvrtek. V pátek, na druhý den po zadržení, byl cizinec převezen do záchytného zařízení pro cizince Vyšší Lhoty. Tyto informace uvedla mluvčí policie Dana Čírtková v tiskové zprávě.

Muž byl zadržen na parkovišti na 137. kilometru ve směru na Prahu, kdy se vezl na rezervě návěsu, který měl srbskou registrační značku.

Čírtková uvedla, že „existuje důvodné podezření, že se jedná o cizince, který je již žadatelem o mezinárodní ochranu v jiné zemi. Pokud se potvrdí uvedené podezření, bude předán do země, ve které o mezinárodní ochranu požádal“.

Muže policie objevila minulý týden, konkrétně 15. srpna. Policie poskytl údaje, na základě kterých bylo zjištěno, že je dvacetiletým státním příslušníkem Afghánistánu, pas ani povolení k pobytu však u sebe neměl.

V červnu došlo k podobné situaci, kdy byli celkem tři migranti zadrženi v nákladním prostoru srbského kamionu.

Dříve ve městě Štúrovo byli chyceni nelegální migranti původem z Afghánistánu. Do Štúrova jich mělo přijít asi 30. Slovenská policie zadržela nejprve první skupinu z nich, ti byli zadrženi na železniční stanici v Štúrově. Schovali se pod vagony nákladního vlaku. Druhá skupina byla policií zadržena později.

„Více informací, přesný počet a národnosti budou upřesněny později. Případ vyšetřuje Úřad hraniční a cizinecké policie. Zprávu budeme aktualizovat,“ sdělila Policie SR na svém facebookovém účtu.

Dále média informovala o tom, že slovenští policisté zadrželi v Bratislavě celkem jedenáct nelegálních migrantů. Dalších šest osob zadrželi v Rakousku. Podle policie šlo o 11 občanů Afghánistánu, jednalo se o muže do třiceti let. Zásah proběhl v Bratislavě u dálnice D2.

„Můžeme potvrdit, že dnes kolem poledne zadrželi policisté v Bratislavě u dálnice D2 11 nelegálních migrantů. Dalších šesti cizinců zadrželi kolegové v Rakousku. Podle předběžných informací jde o Afghánce do 30 let, ženy ani děti mezi nimi nebyly. S rakouskými kolegy intenzivně komunikujeme, více informací budeme moci poskytnout, když to procesní situace dovolí. Na případě pracují policisté Úřadu hraniční a cizinecké policie,“ sdělila policie v příspěvku na svém Facebooku.

Německo hodlá deportovat běžence za dovolenou ve vlasti https://t.co/joppoZgklf pic.twitter.com/ACHEjxDT2w — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 18 августа 2019 г.

​V březnu zadrželi policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu dvanáct osob, které působily jako převaděči uprchlíků. Portál ct24.cz uvádí, že tato skupina měla na starosti převozy nelegálních migrantů z jihovýchodní Asie do Evropy a pravděpodobně fungovala celý rok. Osoby, které policie zadržela, měly u sebe milion korun v hotovosti, střelné zbraně a falešné doklady.