Lucie Bílá promluvila o svatbě. Známá zpěvačka prožívá nejšťastnější období života po boku s mladým přítelem

Již několik týdnů fanoušci Lucie Bílé od ní očekávají dobré zprávy o její svatbě. Nedávno si u ní všimli prstenu podobnému snubnímu a také vědí, že je zpěvačka bláznivě zamilovaná do svého přítele a vášnivého motorkáře Radka Filipiho. Pro slovenskou Markízu Lucie upřímně promluvila o svém vztahu a o možné svatbě.

Po jejím posledním rozvodu s rockerem Václavem Bártou v roce 2008 nemohla zpěvačka dlouho najít novou lásku. Štěstí se na ni nakonec usmálo v roce 2017, když oficiálně potvrdila svůj vztah s fitness trenérem Radkem Filipim a prohlásila, že mění status na „šťastná“. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale pro ně to není překážka, pár stále žije spolu a září štěstím.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lucie Bílá (@luciebila) 25 Июл 2019 в 11:03 PDT

Zatímco fanoušci čekají na třetí svatbu Lucie a média se zajímají, jestli již náhodou zpěvačka nedala slib za zavřenými dveřmi, Lucie upřímně řekla, že nebude spěchat, i když je se svým mužem šíleně šťastná.

„Je fakt, že prožívám krásné období. Jak říkám, tento muž je za odměnu, ale do svatby se neženu. Na to je čas. A nechtěla bych nic uspěchat. A nechtěla bych vlastně ani to krásné období něčím kazit,” přiznala Lucie.

„Já neříkám, že svatba je něco takového, ale tím, že jsem už vdaná byla a nebyl to právě krok, který bych teď nepovažovala za zbrklý, tak vůbec nespěchám,“ dodala.

Slíbila, že jakmile se rozhodne pro svatbu, bude o tom informovat své fanoušky. Potvrzení na papíře pro ni však není hlavní věcí, protože ve svém srdci cítí lásku. „Prstýnky od své lásky nosím a považuji ho za svého muže,“ vysvětlila následně Bílá onen záhadný prstýnek.

Lucie byla vdaná dvakrát. Její první láskou byl Tomáš Holý, bývalá dětská hvězda, který zahynul během autonehody ve věku 21 let. V březnu 1995 se ze vztahu s producentem a divadelníkem narodil Lucii jediný syn Filip. Dvojice se rozešla poté, co se divadelní producent zakoukal do Miss Československa Pavlíny Baburkové.

V roce 2002 Lucie se provdala za známého pozounistu Stanislava Penku. Rozvod byl ale stejně rychlý jako svatba. V roce 2006 se zpěvačka provdala podruhé, za Václava Bárta. Rozvedli se po dvou letech a čtyřech měsících.