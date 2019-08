Ovčáček: ČSSD by měla Zemanovu moudrou radu vyslyšet. Sdělil také možný scenář konce strany

Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček se pro iDNES.cz vyjádřil, že je ve vlastním zájmu ČSSD poslechnout radu Miloše Zemana a navrhnout jiné jméno místo Michala Šmardy na pozici ministra kultury. V případě, že by strana neustoupila, je podle Ovčáčka dost možné, že by mohla skončit ve Sněmovně.

Tiskový mluvčí hradu sdělil, že rada, kterou dal prezident sociálním demokratům, nemá za cíl stranu nějakým způsobem poškodit, ničit či pošlapat. Naopak je dobře míněná a ČSSD má možnost tuto moudrou radu vyslechnout.

Ovčáček dále řekl, že v případě odchodu strany ČSSD z vlády kvůli neshodám ohledně postu ministra kultury, by to mělo pro stranu dva nepříliš pozitivní důsledky.

„Tím prvním výsledkem by byl pokles další podpory veřejnosti a ve své podstatě by to znamenalo konečnou na parlamentní politické scéně,“ uvedl.

Druhým dopadem by podle jeho slov byl konec desítek sociálních demokrátaů ve veřejných funkcích. Sám spor týkající se jmenování nového ministra kultury označil za marginální.

Sdělil i možný scénář, který by podle něj nastal, pokud by ČSSD již nechtěla být součástí vlády.

„Pokud by sociální demokracie opustila, ke své škodě, vládu Andreje Babiše, tak by došlo k prosté rekonstrukci vlády, taková vláda by nemusela žádat o vyjádření důvěry Poslaneckou sněmovnu,“ uvedl.

Sociální demokraté trvají na tom, aby byl na postu ministra kultury Michal Šmarda. Ten měl nahradit bývalého ministra kultury Antonína Staňka. I přesto, že premiér Babiš navrhl Staňkovo odvolání již koncem května, prezident si dal s přijetím Staňkovy rezignace poněkud na čas. Dle jeho názoru by neměl být Staněk odvoláván, jelikož na ministersvu kultury odhalil korupci.

Nakonec však Zeman souhlasil a Staněk byl ke dni 31. července odvolán. Zeman v polovině srpna Šmardu nominovat odmítl a šéfa sociálních demokratů a vicepremiéra Hamáčka požádal o navržení někoho jiného. Ten však na Šmardovi trvá a ke změně nevidí důvod. Podle Hamáčka by měl prezident jednat podle ústavy, která nezná možnost, že by měl prezident hodnotit odborné předpoklady kandidáta na ministra.

Na situaci okolo Michala Šmardy reagoval také premiér Andrej Babiš. Ten sdělil, že se Šmardou odmítá být ve vládě a dodal, že „pokud pan Šmarda chce sociální demokracii pomoci, tak nechť se vzdá kandidatury a ať ČSSD přijde s jiným jménem a projedná to se mnou podle koaliční smlouvy“. Na druhou stranu se vyjádřil, že chce, aby koaliční vláda i nadále pokračovala. Je ovšem nutné, aby fungovala jako tým.