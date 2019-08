„Naprosté šílenství. Neuvěřitelné. A tomu zralí lidé tleskají v EP.“ Klaus se zarmoutil nad děním kolem Grety

Klimatický alarmismus a ofenzivní klimatismus

Během rozhovoru Klaus oznámil, že se zúčastní semináře v sicilském městě Erice, který bude věnován klimatickému alarmismu. Podle Klause uspořádá toto setkání Světová federace vědců a bývalý prezident by měl také vystoupit s řeči.

Sám Klaus říká, že považuje téma klimatických změn spojené s bojem za životní prostředí za kritické. Podle něj neexistují „žádné nové vědecké hypotézy, teorie, ale ani nová data, která by říkala, že se stalo něco revolučního“. Právě s tímto spojuje vznik tzv. ofenzivního klimatismů, který, jak říká, je politizován.

„Ofenzíva klimatických alarmistů je „politically driven“, čili politicky vedena, tažena. Myslím, že se ve světové vědě nestalo nic. Že by klimatologové objevili něco nového, myslím, že ne… Všechno je výrazem beznaděje politiky. Totální vyčpění standardních politických stran a falešné hledání kvazipolitiků nějakých jiných líbivých témat. Myslím, že to s tím úzce souvisí,“ uvedl.

Klaus se dotkl i klimatické iniciativy nově zvolené předsedkyně Evropské Komise Ursuly von der Layenové. Ta uvedla, že by chtěla vidět Evropu v roce 2050 jako první klimaticky neutrální kontinent světa. Podle Klause však tento výrok vůbec nedává smysl a snížení emisí oxidu uhličitého o 50 % během desetiletí by mohlo podvázat evropskou ekonomiku.

„Výroky tohoto typu by jí v Německu před dvěma třemi lety neprošly a dneska se to chce stát baštou myšlení tzv. Nové EU pod jejím vedením. Konec světa,“ řekl.

​O Gretě Thunbergové

Rozhovor se nevyhnul i dění mladé (16leté) švédské klimatické aktivistky Grety Thunbergové. Ta získala velké uznání díky svým aktivitám určeným k přitažení pozornosti k otázce změny klimatu a ochrany životního prostředí. Dne 20. srpna loňského roku začala dívka každý pátek místo školy stávkovat před švédským parlamentem a její příklad postupně následují školáci po celém světě. Teď dívka spolu se svým otcem míří na speciální jachtě na klimatický summit OSN v New Yorku.

„Ta dívenka je obětí. Obětí do značné míry svých rodičů, kteří jí to naočkovali a kteří jsou natolik nezodpovědnými lidmi, že ji zneužívají k propagaci myšlenek tohoto typu. Dívka je chudák a možná, že si to nezaslouží,“ okomentoval Klaus.

Podle něj velké uznání a stávky za klima takových aktivistů jako Greta je „naprostým šílenstvím naši doby“.

„Nedávno jsem četl rozhovor jednoho z organizátorů, který říká, že už nemá důvod se vzdělávat, protože žádná budoucnost nebude. To je nepředstavitelná věc. Že tomuhle dospělí zralí lidé mohou naslouchat či fanaticky tleskat v Evropském parlamentu, to je neuvěřitelné,“ řekl.

O čmelácích na českém MZV

Klaus okomentoval také „zelené“ iniciativy českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který nedávno uvedl, že jeho rezort se v září připojí ke klimatické stávce a po určitou dobu se jeho zaměstnanci nebudou zabývat běžnou prací, aby se zúčastnili debaty ohledně zkušeností okolních států a centrál jejich MZV ve vyrovnávání důsledků klimatických změn. Šéf české diplomacie také dodal, že v lednu nebo únoru příštího roku v rámci reakce na klimatické změny by se v zahradě Černínského paláce mohlo objevit pět čmelínů.

„Tady už je pouze možné si ťukat do čela, nic jiného možné není. Že ten člověk nepatří na toto ministerstvo, bylo evidentní vždycky. Pokud k tomu někdo chtěl pádný důkaz, tady ho má,“ sdělil Klaus.

O debatě kolem ministra kultury

„Problém našich složitých koaličních vlád a toho, jestli jak premiér, tak prezident jsou pouze výkonní úředníci, kterým předseda koaliční strany jen nadiktuje kandidáta na ministra a prezident musí konat, tento názor nesdílím a sám jsem s tím měl obrovské problémy,“ řekl Klaus.

Bývalý český prezident si myslí, že v kauze debaty o ministru kultury lze pozorovat jen události, které se dostavají na povrch. Pro samotného Klause je tato otázka irelevantní. Uvedl také, že „vůbec je otázkou“ existence ministerstva kultury.

„Rozumím Miloši Zemanovi, že může mít námitky vůči panu Šmardovi, který se žádnými kulturologickými referencemi nemůže pochlubit,“ uzavřel.