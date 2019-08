Zeman pozval na návštěvu do ČR šest prezidentů

Na polovinu září má prezident Miloš Zeman naplánovanou cestu do Srbska. Na začátku října by se pak měl setkat s prezidenty zemí visegrádské čtyřky, spolu s nimi by měli českého prezidenta navštívit i prezidenti z Balkánu. Tyto informace sdělil ČTK ředitel hradní diplomacie Rudolf Jindrák.