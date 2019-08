Šmarda otočil. Po Hamáčkovi chce, aby jeho nominaci stáhl

Svoje jednání okomentoval Šmarda pro Právo.

„Samozřejmě není možné být členem vlády proti vůli premiéra. Kdyby pan Babiš k tomuto názoru dospěl už před třemi měsíci, kdy měl všechny informace, které potřeboval, tak jsme si mohli všechny taškařice ušetřit,“ sdělil Šmarda.

Nutno podtknout, že ještě v sobotu měl Šmarda opačný názor, kdy tvrdil, že se kandidatury nevzdá, chápal by to jako bodnutí předsedy ČSSD do zad.

Šmardu zarazilo chování premiéra, který nebyl schopen říct, že Šmardu nenominuje, situaci označil za absurdní.

Hamáček vzkázal Zemanovi: "Neměl by trenérovi radit." Předseda ČSSD a Babiš probrali situaci kolem Šmardy

​„Jednáním pana Babiše poslední čtyři dny se z koaliční smlouvy stal cár papíru. S koaliční smlouvou se nedá jít k soudu, koaliční smlouva platí na podání ruky. Není vymahatelná. Lidé si buď věří, nebo nevěří. Tak to je. Proto mě zaráží, že pan Babiš nebyl schopen normálně říct, že mě nenominuje, ale chtěl, abych to udělal sám. Je to absurdní situace,“ řekl. Také dodal, že se neztotožňuje s tvrzeními, že krizi způsobily právě jeho ambice být ministrem.

Z vysoké politiky se však Šmarda stáhnout nehodlá. „Každý, kdo chce dělat politiku, by si měl o mandát říct. Já to udělám při nejbližší možné příležitosti, ideální by byly mimořádné volby do Poslanecké sněmovny, a pokud nebudou v nejbližší době, tak ve volbách do Senátu,“ sdělil dále.

Co se týče pozice ČSSD ve vládě, tak Šmarda uvedl, že se musí v ČSSD poradit ohledně přístupu premiéra Babiše a jeho rezignace tedy stoprocentně neznamená, že by strana ve vládě nutně musela zůstat. Na druhou stranu právě tento jeho krok by mohl stranu ve vládě udržet.

Jan Hamáček se k vzniklé situaci vyjádřil na Twitteru. „Rozhodnutí Michala Šmardy vzdát se kandidatury na ministra kultury respektuji a lidsky chápu, jakkoliv mě to mrzí,“ napsal.

​V polovině srpna odmítl Miloš Zeman jmenovat Šmardu ministrem kultury, který měl nastoupit místo Antonína Staňka. Prezident uvedl, že kandidát sociální demokracie není pro pozici kompetentní. Následně požádal Hamáčka, aby navrhl na pozici jinou osobu.

Andrej Babiš vyjádřil svůj postoj a sdělil, že s Michalem Šmardou ve vládě být odmítá. Podle premiéra problémy spočívají nejen ve sporu o Šmardu. „Je to samozřejmě o vztazích v koalici, o názorech na různé věci, o rozpočtu,“ uvedl Babiš. Hamáček v reakci na premiérovo prohlášení uvedl, že jeho strana trvá na dodržení koaliční smlouvy a také ústavy. Předseda ČSSD uvedl několikrát, že kandidáta měnit nebudou a na jmenování Šmardy trvají.