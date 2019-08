Babiš vrací úder ČSSD: Na rozdíl od Sobotky se koaliční smlouvy držím

Premiér ujistil, že spor kolem ministra kultury se určitě vyřeší, mělo by k tomu dojít do 26. srpna. Podle něj stále více poslanců sociálních demokratů dospělo k názoru, že by se Šmarda měl kandidatury vzdát.

Babiš znovu upozornil na to, že jeho jednání zcela odpovídá koaliční dohodě ANO a ČSSD a také Ústavě.

„V koaliční smlouvě se píše, že předseda koaliční strany může premiérovi podat návrh na odvolání a jmenování člena vlády a že další postup takového návrhu podléhá dohodě premiéra s předsedou koaliční strany s tím, že premiér by měl návrh respektovat,“ uvedl.

Koaliční smlouva mezi ANO 2011 a ČSSD na 8. volební období PS Parlamentu ČR. Zdroj: oficiální webová stránka ČSSD.

Jako protikladný příklad premiér uvedl vládu Bohuslava Sobotky, která podle něj jednala v rozporu s koaliční smlouvou, a to v reformě policie, odmítnutí jmenovat Alenu Schillerovou ministryní financí a vyhozením z vlády samotného Babiše.

„Opakuji, já se tak nechovám a koaliční smlouvy se držím, chovám se korektně a ostatně i spolupráce s panem Hamáčkem je podstatně lepší než se Sobotkou,“ uvedl premiér.

Podle Babiše koaliční vláda ANO a ČSSD „funguje dobře a má smysl“, je podle něj však třeba změnit komunikaci, aby se podařilo existující rozpory vyřešit.

„…měly by přestat ty výhrůžky, jednou je to Semín, pak Šmarda, pak rozpočet. Tyto rozpory bychom měli nějak eliminovat. A hlavně skončit spor kolem ministra kultury,“ řekl.

Změnu svého postoje vůči Šmardovi premiér vysvětloval tím, že by politik ve vládě pouze kritizoval. V rozhovoru ale sdělil, že poslední kapkou se stala Šmardova kritika ohledně ministryně financí Aleny Schillerové a dělání rozpočtu.

„Na jedné straně těm argumentům rozumím, na druhé to už ale trvá moc dlouho. Je velká škoda, že vláda ani kvůli tomu nemůže prezentovat, co dělá pro lidi, protože média se stále zabývají tímto,“ řekl Babiš.

Ovčáček: ČSSD by měla Zemanovu moudrou radu vyslyšet. Sdělil také možný scenář konce strany https://t.co/8U0qxhcMnz pic.twitter.com/eb9WjSeC5g — Sputnik ČR (@sputnik_cz) August 20, 2019

Kauza Šmarda

V polovině srpna Miloš Zeman odmítl jmenovat Šmardu ministrem kultury, který měl nastoupit místo Antonína Staňka. Prezident uvedl, že kandidát sociální demokracie není pro pozici kompetentní. Následně požádal Hamáčka, aby navrhl na pozici jinou osobu.

Andrej Babiš vyjádřil svůj postoj a sdělil, že s Michalem Šmardou ve vládě být odmítá. Podle premiéra problémy spočívají nejen ve sporu o Šmardu, jde také o vztahy a rozdíly názorů v koalici a o rozpočtu. Hamáček v reakci na premiérovo prohlášení uvedl, že jeho strana trvá na dodržení koaliční smlouvy a také ústavy. Předseda ČSSD několikrát uváděl, že kandidáta měnit nebudou a na jmenování Šmardy trvají.

Nakonec v pondělí 19. srpna Michal Šmarda požádal Hamáčka, aby jeho nominaci na post ministra kultury stáhl. Odůvodnil to tím, že není možné být členem vlády proti vůli premiéra. Předtím však zastával politik jiný názor, kdy tvrdil, že se kandidatury nevzdá, chápal by to jako bodnutí předsedy ČSSD do zad.