Hamáčka vyzvali k rezignaci

Krátce poté, co se v pondělí Michal Šmarda obrátil na Hamáčka, aby jeho nominaci na post ministra kultury stáhl, předsednictvo sociálních demokratů v Ústeckém kraji vyzvalo šéfa strany k rezignaci. Krajské předsednictvo ČSSD se na tom jednomyslně shodlo již v pondělí večer, uvedl předseda oddělení Miroslav Andrt.

Severočeští sociální demokraté považují účast jejich strany v menšinové vládě s ANO za neúspěšný projekt, stejné hodnocení dávají i Hamáčkovým jednáním o kandidatuře ministra kultury.

„S ohledem na tyto závažné skutečnosti vyzývá předsedu ČSSD Jana Hamáčka k rezignaci na funkci předsedy strany,“ uvádí se v prohlášení.

Dodává se, že ústecké předsednictvo ČSSD odmítá snahy o vyloučení poslance Jaroslava Foldyny z ČSSD pro jeho politické názory.

„Ani sociální, ani demokrat“ Foldyna

Před nedávnem Jaroslav Foldyna připustil, že může být vyloučen z ČSSD. Uvedl také, že je připravený tolerovat rekonstruovanou vládu Andreje Babiše (ANO) i v případě, že ji opustí sociální demokracie. Hamáček na to však ostře reagoval a sdělil, že buď bude respektovat politiku a rozhodnutí sociální demokracie, nebo nebude členem sociální demokracie.

Není to však poprvé, kdy Foldyna čelí kritice svých stranických kolegů. Poté, co politik v souvislosti s Prague Pride uvedl, že někteří sociální demokraté „možná trpí heterofobií“ a vyslovil se na podporu tradiční rodiny, sklidil kritiku ze strany ministra zahraničí Tomáše Petříčka a ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (oba za ČSSD). Petříček to okomentoval, že všechny kroky Foldyny v poslední době jen ukazují, že „není ani sociálním, ani demokratem“.

Jednání o ministra kultury

V pondělí 19. srpna Michal Šmarda požádal Hamáčka, aby jeho nominaci na post ministra kultury stáhl. Předtím šéf ČSSD několikrát uváděl, že jeho strana kandidáta měnit nebude a na jmenování Šmardy trvá.

V polovině srpna prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat Šmardu ministrem kultury. Babiš se poté ztotožnil s postojem prezidenta a uvedl, že s tímto kandidátem sociální demokracie ve vládě být odmítá. Podle premiéra spor o ministra kultury má být vyřešen do 26. srpna a ČSSD by měla navrhnout jiného kandidáta.