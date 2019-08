Policisté a celníci z Daňové kobry v akci. Mají podezření na daňové úniky

Sama vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová serveru informaci potvrdila. Jednat by se mělo o daňové úniky v částkách několika stovek milionů, které by jinak mohly putovat do státního rozpočtu.

Novinkám.cz potvrdila razii také policie.

„Tým daňové Kobry provádí dnes na několika desítkách míst v České republice úkony trestního řízení. V tuto chvíli nebudeme poskytovat bližší informace,“ sdělil mluvčí centrály Jaroslav Ibehej.

Agentura Aktu.cz zveřejnila informaci, že došlo k zadržení nejméně tří lidí, kdy někteří z nich byli také převezeni na pražskou služebnu na Perštýně.

Policie zadržela na D1 Afghánce na rezervě návěsu https://t.co/LBKevjeHjN pic.twitter.com/A0pAJxC6fI — Sputnik ČR (@sputnik_cz) August 19, 2019

​Dříve média informovala o tom, že v minulém roce se měl objem daňových úniků snížit na asi 43 milionů korun, uvádí ČTK s odkazem na pořad Václava Moravce, kde to uvedl šéf Generálního finančního ředitelství Martin Janeček. K opatřením proti únikům bylo zavedeno například kontrolní hlášení, zajišťovací příkazy či elektronická evidence tržeb.

Janeček uvedl, že „před zpřísněním od Nejvyššího správního soudu jsme postupovali méně citlivěji, než postupujeme dneska“. Finanční správa totiž čelila jisté kritice, která se týkala výše zmíněných zajišťovacích příkazů. Podle soudů se údajně postupovalo necitlivě. Právě zajišťovací příkaz se považuje za jeden z institutů finanční správy proti neplatičům daní. Úřady mají pravomoc vybrat daň dopředu a zadržet peníze či majetek, a to až do té doby, než firma uhradí částku uvedenou v příkaze.

„Ty příkazy ale mají dvě ale. Pokud máme k dispozici cokoliv, co je mírnější, tak má správa povinnost to využít. Tam musel zasáhnout soud. A nejtvrdší opatření nemíří proti podvodným firmám, ale proti podnikatelům, kteří mohli o úniku vědět,“ vyjádřila svůj názor daňová poradkyně a bývalá náměstkyně ministra finančí Simona Hornochová.

V Česku se stala známou kauza naříklad pražského dopravního podniku, jak uvádí iDNES.cz. Firma Neograph zajišťovala tisk jízdenek. Právě přes tuto firmu dostávala firma Cokeville Assets z Panenských ostrovů, která je mimo jiné spojena s lobbistou Ivo Rittigem, „provize za zprostředkování zakázky“.