Bartoš odhalil podrobnosti schůzky se Zemanem

Bartoš po schůzce sdělil, že tématem schůze bylo mimo jiné řešení věcí okolo vlády a malé vládní krize, která se týkala ministra kultury.

„Prezident potvrdil, že očekává jméno od sociální demokracie, které by měl dnes donést pan premiér Babiš,“ dodal.

Jan Hamáček oznámil, že jméno nového kandidáta na post ministra kultury by mělo být známo do pátku – v den kdy zasedá vedení ČSSD. Dále sdělil, že problémy, které byly spojeny s Michalem Šmardou, u nového kandidáta neočekává. Bartoš také sdělil, že pokud by byl návrh přijatelný, Zeman by návrhu vyhověl.

Ohledně rekonstrukce vlády řekl Bartoš, že prezident nepředpokládá, že by k rekonstrukci mělo dojít, podobný názor vyjádřil prezident i v souvislosti s předčasnými volbami. Označil tuto otázku za mediální.

„Ani s tímto se v tuto chvíli nepočítá, neboť pokud vláda bude zachována s důvěrou, tak Sněmovna nemá potřebný počet lidí na případné rozpuštění Sněmovny. A pan prezident potvrdil, že pokud by byly předčasné volby, ale i v jiných volbách, které by byly v regulérním termínu, že by opět pověřil vítěze voleb tím prvním kolem,“ sdělil šéf Pirátů.

Do Lán má namířeno také předseda lidovců Marek Výborný. „Kromě představení jako předseda KDU-ČSL bych chtěl s panem prezidentem hovořit o současné situaci ve vládě, nikoliv slyšet jenom tlumočený názor přes jeho mluvčího. Také bych mu rád představil naše lidovecká témata, jako například boj se suchem či podpora rodin a seniorů,“ oznámil na svém účtu na Facebooku Výborný.

Marian Jurečka navrhoval, aby byla svolána mimořádná schůze Sněmovny. Na ní by měli poslanci rozhodnout o ústavní žalobě na Zemana. Vzhledem k tomu, že Zemana podporuje nejen hnutí ANO, ale i komunisté, SPD a část ČSSD, nemá v podstatě žaloba ve Sněmovně šanci.

Poslední dnešní schůzka bude s premiérem Babišem. Na ní by mělo být projednáno mimo jiné obsazení ministerstva kultury, hovořit budou také o vládě a rozpočtu.

​V polovině srpna odmítl Miloš Zeman jmenovat Šmardu ministrem kultury, který měl nastoupit místo Antonína Staňka. Prezident uvedl, že kandidát sociální demokracie není pro pozici kompetentní. Následně požádal Hamáčka, aby navrhl na pozici jinou osobu. Michal Šmarda se však sám své nominace na daný post vzdal. V pondělí uvedl, že není možné být členem vlády proti vůli premiéra.