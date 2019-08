Ohrozí sucho českou ekonomiku? Vědci mají odpověď

Vědci dnes představili na tiskové konferenci v Praze dva scénáře dopadů sucha na českou ekonomiku. Sucho, které neustále sužuje Českou republiku, by mohlo mít vliv na pokles českého HDP, a to až o 1,6 procenta. Podle vědců z Centra pro vodu, půdu a krajinu při České zemědělské univerzitě by pokles mohl činit až 80 miliard korun, píší ČTK.

Vědci tvrdí, že sucho by mohlo mít dopad na jistá průmyslová odvětví závislá na dostatku vody. V případě, že by se sucho, které je v současné době velmi extrémní, i nadále opakovalo, můžeme očekávat, že ta průmyslová odvětví, která jsou značně závislá na vodě, by musela svou výrobu zmírnit. Týkalo by se to například výroby papíru nebo textilního průmyslu. Nutno zmínit, že na jeden kilogram papíru se spotřebuje až 300 litrů vody a na jeden kilogram chleba více než 1500 litrů.

„My pracujeme s několika scénáři. Máme jeden scénář poklesu (dešťové, povrchové a podzemní vody) o 25 procent, druhý scénář poklesu o 50 procent. S tím, že co se týká pouze poklesu produkční schopnosti české ekonomiky, tak se bavíme o číslech 0,9 až 1,6 procenta HDP. V těchto číslech ale nejsou zahrnuty ostatní náklady jako sociální a škody na životním prostředí,“ sdělil Petr Procházka, ekonom z Centra pro vodu, půdu a krajinu. Na odhad k tomu, jaký dopad by mělo sucho na ekomoniku, využili vědci data z několika desítek průmyslových odvětví. Vědce zajímalo, jak nakládají s dešťovou, povrchovou a podzemní vodou.

Loňský rok byl pro Česko z hlediska horkého počasí velmi extrémní. Český hydrometeorologický ústav sdělil, že teploty byly po většinu měsíců nadprůměrné. Co se týká srážek, ty byly výrazně pod průměrem. Extrémní počasí bylo problémem také pro zemědělce a obce.

Co se týče odhadů, které vědci sdělili, by podle Procházky muselo sucho a vedro nadále pokračovat, dále by musely poklesnout zásoby povrchových a podzemních vod, aby k takové situaci mohlo dojít.

Podle názoru Petra Skleničky, redaktora ČZU, nejsou současná adaptační opatření, na kterých Česko pracuje, dost rychlá. Klimatické změny přicházejí mnohem rychleji. Podle něj je potřeba investovat do zlepšení a udržení vody v krajině, a to minimálně v hodnotě 25 miliard korun ročně. Dále si redaktor myslí, že lidé by pitnou vodu měli používat pouze na pití, na zalévání zahrádek a do bazenu by měla být použita jiná voda. Zároveň dodal, že by nebylo špatné spotřebu vody zpoplatnit více.

Vědci dále zdůraznili, že Česká republika nedisponuje ani zdaleka největšími vodními zdroji na obyvatele. Právě naopak. Co se týče podílů přítoků vody z okolních zemí, má Česká republika jeden z nejmenších – méně než 5%. Ohrožena jsou podle vědců hlavně velká města.