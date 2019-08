Tři české lázně mohou být zapsány do seznamu UNESCO

„Lídrem jsou Karlovy Vary a příští měsíc tam přijde na obhlídku mezinárodní komise. Toto město je světový unikát v počtu horkých pramenů. Unikátní je i expozice podzemí Vřídla, kterou nemá žádné jiné lázeňské město,“ pověděla o tom turistická průvodkyně Jitka Hradílková.

Zároveň upozorňuje na velký teplotní rozdíl i na různé chemické složení pramenů, i když jsou blízko sebe. Proto je na jejich pravidelné léčebné užívání vhodná konzultace s lékařem. Hlavní i nejžhavější pramen Vřídlo s teplotou 73 stupňů Celsia je na Divadelním náměstí před Vřídelní kolonádou.

Odchod investorů z Karlových Varů

Dříve se informovalo, že dojde k odchodu investorů z Mariánských Lázní či Karlových Varů. V důsledku toho po nich zůstávají neprodejné byty, a to především kvůli předraženým cenám. A tyto luxusní byty není, komu prodat. Píše o tom portál čt24.cz.

Podle primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) by byty po ruských investorech mohli postupně kupovat arabští návštěvníci. Těch totiž v daných lázeňských městech stále přibývá. „Rusové si stanovili za byty moc peněz a nikdo jim je za to nechce dát. A nikdo z Karlových Varů na to nemá,“ cituje portál slova Pfeffer Ferklové.

Vcelku zajímavě na tuto událost reagovali také uživatelé sociálních sítí.

Makléřka Lucie Bulvasová uvádí, že v minulosti ruská klientela nakupovala zejména tří a více pokojové byty, jejichž rozloha byla větší než sto metrů čtverečních. Dnes se Rusové tyto byty snaží prodávat za ceny, které v tom lepším případě začínají na čtyřech milionech korun. Podle Bulvasové se však často vyšplhají až k částce 20 – 30 milionů. Podíl neprodejných „ležáků“, které vlastní rusky hovořící majitelé, na realitním trhu v Mariánských Lázních činí asi 30 %. V Karlových Varech to však může být až celá polovina bytů, píše portál.