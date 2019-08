Bouchli v Lánech šampus? Babiš oznámil konec krize

Premiér Andrej Babiš oznámil konec letní okurkové politické krize. Vypadá to, že teď začne ta pravá krize uvnitř ČSSD.

Prezidenta Miloše Zemana v úterý navštívily v rezidenci v Lánech hned tři návštěvy. Dá se odhadnout, že dvě byly málo milé, spíš trpěné. Ale ta jedna milá byla. Jen s tou poslední si asi pan prezident přiťukl na zdárný konec letní okurkové politické krize. A možná i na to, jak to sociální demokracii oba státníci nandali. Hlava státu a premiér jim dali co proto.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš s prezidentem Zemanem hovořil samozřejmě o aktuální politické situaci. Ale také přišel s prezidentem projednat sociální politiku. Šéf KDU-ČSL Marek Výborný přijel do Lán, aby se s prezidentem osobně seznámil. A došlo prý i na rodinnou politiku. O ústavní žalobě na Miloše Zemana, ve které mají prsty také lidovci, se nehovořilo.

​A pak přišel na řadu předseda vlády Andrej Babiš. Podle jeho slov se jednalo o pravidelnou schůzku. Je jasné, že hlavním tématem premiéra a prezidenta byla situace ve vládní koalici. Jak řekl pan Babiš novinářům, ve sporu o ministra kultury nedošlo k porušení ústavy ani koaliční smlouvy.

„Myslím, že všichni chceme tento problém mít konečně za sebou. Požádal jsem pana prezidenta, jakmile to nastane, aby bylo možné tento problém dořešit, aby byla vláda kompletní… Už nemluvme o krizi, žádná krize není,“ dodal Babiš.

A teď tu je závažná otázka: je politická krize u konce? Premiér Babiš se opět začal tvářit suverénně. Dokonce i v uplakaném lánském počasí. Prezidenta o nominaci Michala Šmardy na ministra kultury na žádost ČSSD nepřesvědčil, ale vládní koalici ubránil. A předseda sociální demokracie Jan Hamáček za to Babišovi ještě poděkoval.

„Pan premiér postupoval podle koaliční smlouvy tím, že odnesl na Pražský hrad nominaci Michala Šmardy. A tím, že tu nominaci nestáhl, tak koaliční smlouvu neporušil. To je pravda,“ řekl Hamáček Českému iRozhlasu. Jeho strana si za tuto otočku na sociálních sítích vysloužila trefné označení Česká strana tragicko-komediální.

Babiš vrací úder ČSSD: Na rozdíl od Sobotky se koaliční smlouvy držím https://t.co/DiBAKcCwne pic.twitter.com/J6fF7ceUa2 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) August 20, 2019

​Drsné, ale pravda. Biti jsou za současné situace jen sociální demokraté. Marně dělali silácká gesta. Proklamovaná červená linie je pro hochy z Lidového domu dost abstraktní pojem. Až se zdá, že současné vedení ČSSD chytlo nějaký Sobotkův virus.

Co se ale ani Sobotkovi nepovedlo, tak to bylo drobení poslaneckého klubu ČSSD. V pátek by poslanecký klub ČSSD mohl opustit zásadový rebel Jaroslav Foldyna a také prý odvolaný ministr kultury Antonín Staněk. Jan Hamáček takový vývoj událostí zatím popírá.

O aktuálním vývoji na české politické scéně Sputnik hovořil s Pavlem Pešanem, občanským aktivistou a předsedou občanského sdružení Jeden domov.

„Nemyslím si, že by si připíjeli na úspěch, možná se jim spíše ulevilo, že tuto kauzu mají za sebou. Pro ČSSD je to prohra, ale měli by se pro příště zamýšlet, zda jimi navrhovaný kandidát má na takto vysokou funkci profesní předpoklady a jazykovou vybavenost pro takový post,“ říká expert k úlevě, která mohla v úterý panovat v Lánech.

Jak zároveň míní, premiér Babiš před novináře nepředstoupil s ničím novým. Pojal to, jak to prezentoval. Schůzka s prezidentem byla tradiční měsíční rituál. „Premiér Babiš si svým způsobem dělá svoji prezentaci 'jak hodně maká' a ani tato konference nebyla v tomto nijak výjimečná,“ říká pan Pešan.

A dodává, že letní okurková politická krize může být zažehnána. „Předpokládám, že ano. Není v zájmu ČSSD utrpět další porážku.“

Nemohli jsme se nezeptat na spekulace, že poslanecký klub ČSSD může opustit Jaroslav Foldyna a Antonín Staněk. Co by to pro ČSSD znamenalo?

„Poslanec Foldyna již delší dobu je části sociálních demokratů trnem v oku, zejména těm, kteří se zhlédli v budování nadnárodního socialistického eurostátu. Předpokládám, že do budoucna nejen opustí poslanecký klub ČSSD, ale dost možná zakotví v novém politickém projektu. Nechci předbíhat, ale Trikolóra Václava Klause ml. by mohla jeho naturelu vyhovovat. O Antonínu Staňkovi slyším poprvé, netuším, jaké postoje tento poslanec zastává,“ říká Pavel Pešan.

