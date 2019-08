V ČSSD to vře. V krajích se pustili do vedení sociální demokracie

Ústečtí sociální demokraté již včera vyzvali předsedu ČSSD Jana Hamáčka k rezignace. Jejich usnesení jednomyslně přijalo, že projekt v menšinové vládě je neúspěšný. Stejně neúspěšné podle nich je i vyjednávání Hamáčka o postu ministra kultury.

„S ohledem na tyto závažné skutečnosti vyzývá Jana Hamáčka k rezignaci na funkci předsedy strany,“ uvádí dokument ústeckých sociálních demokratů.

V Ústí nad Labem má naopak podporu Jaroslav Foldyna, který už dříve deklaroval svůj hlas pro menšinový kabinet ANO, kdyby ČSSD z vlády opravdu odešla. Foldyna byl Hamáčkem varován, že jestli nebude respektovat rozhodnutí strany, tak v ní nemá co dělat. Ústečtí však Foldynovo vyloučení za jeho politické názory odmítli.

Krčál se zlobí na Šmardu

Na Vysočině se více než na Hamáčka zlobí na Šmardu. Předseda vysočinské ČSSD Petr Krčál si myslí, že se Šmarda měl rozhodnout na pátečním zasedání.

„Michal Šmarda by řízení ministerstva zvládl. Nominace byla schválená předsednictvem. A to zasedá v pátek. Takže se měl pan Šmarda rozhodnout v pátek. Možná tím chtěl vyřešit patovou situaci, ale já z toho nadšený nejsem,“ uvedl Krčál.

Petr Krčál uvedl, že Šmardu zevtniř strany nikdo neměl právo tlačit, aby svou kandidaturu stáhl, proto je velmi rozezlen a na pátečním předsednictvu to chce tvrdě vyjdářit. Zároveň uvedl, že ČSSD by se nyní měla zabývat přípravou na senátní a krajské volby v roce 2020.

„Pokud ta otázka padne, protože zatím nepadla, tak budu s největší pravděpodobností hlasovat, abychom odešli z vlády a začali se věnovat programovým otázkám,“ oznámil Krčál.

„Vždy budu hlasovat pro vystoupení.“

Šéf plzeňské krajské ČSSD Milan Chovanec si myslí, že ČSSD už promeškala veškeré „dobré důvody“, proč by z vlády měla odejít. Podle něho je teď nesmysl odcházet kvůli Šmardovi, navíc podle něj by ČSSD odchod kvůli rozpočtu musela umět vysvětlit a uvést, na co požadované peníze potřebuje. „Já jsem proti účasti ve vládě, vždy budu hlasovat pro vystoupení, ale ztratilo to nyní ten pravý smysl,“ uvedl politik.

Chovanec kromě situace kolem Šmardy zkritizoval i jednání o rozpočtu a vadí mu, že se neustále sahá do kapes těch chudých.

„Nejsme schopni dotáhnout zdanění bank, ale pořád saháme do kapes těch chudých. Pro soc. dem. jako menšího partnera ve vládě nás už nic dobrého nečeká. Ale takhle se vedení rozhodlo. Asi je potřeba počkat na výsledek krajských a senátních voleb,“ oznámil Chovanec.

Proč dopustila další pokles svého kreditu

Lídr jihočeské ČSSD Jiří Zimola považuje rozhodnutí Šmardy za výsledek tlaku zevnitř strany, někteří podle něj nechtějí přijít o svá vládní křesla. Nerozumí tomu, proč se ČSSD opět pustila do bitvy s prezidentem, čímž poklesl její kredit.

„Že nebude prezidentem jmenován, bylo jasné už před dvěma měsíci. Proč se opět ČSSD pustila do bitvy s prezidentem a proč dopustila další pokles svého kreditu, je otázkou na současné vedení a jeho způsob řešení složitých politických otázek. Je to marný, je to marný, je to marný,“ uvedl Zimola.

Dva tábory v ČSSD

Z ostatní koutů České republiky se zase ozývají hlasy, které Šmardovo rozhodnutí respektují. Například zlínský předseda ČSSD Lubomír Vaculín si myslí, že by sociální demokraté měli ve vládě zůstat.

Jan Birke z královehradecké sociální demokracie navíc odsoudil snahu Ústecka o sesazení Hamáčka. Podle něj hradečtí udělají vše, aby Jan Hamáček stranu vedl i do krajských a senátních voleb. Šmardův krok chápe i hradecký hejtman Jiří Štěpán, který rozumí tomu, že na něho byl vyvíjen značný tlak.

Šéf pardubické ČSSD Jan Chvojka chce počkat na páteční jednání, ale uvedl, že Pardubice mají zájem o konstruktivní postup.

Naopak pardubický hejtman Martin Netolický, který Šmardu k rezignaci vyzval, politika pochválil a poděkoval mu, že vlastní cenou odblokoval situaci.

„Děkuji mu za to, že pomohl odblokovat situaci i za cenu osobní oběti. Ústava je bohužel za prezidentství Miloše Zemana ohýbána jako nikdy a smutné je, že premiér ani parlament tomu není ochoten zabránit,“ uvedl Netolický.

Jednání o ministra kultury

V pondělí 19. srpna Michal Šmarda požádal Hamáčka, aby jeho nominaci na post ministra kultury stáhl. Předtím šéf ČSSD několikrát uváděl, že jeho strana kandidáta měnit nebude a na jmenování Šmardy trvá.

V polovině srpna prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat Šmardu ministrem kultury. Babiš se poté ztotožnil s postojem prezidenta a uvedl, že s tímto kandidátem sociální demokracie ve vládě být odmítá. Podle premiéra spor o ministra kultury má být vyřešen do 26. srpna a ČSSD by měla navrhnout jiného kandidáta.