„Jiskra v oku zůstala." Pierre Richard na svou vinici pozval bývalou českou Miss World Kuchařovou. Foto

Miss World 2006, česká modelka a zakladatelka nadace Krása pomoci Taťána Gregor Brzobohatá (rozená Kuchařová) je aktivní osobou. A v rámci své činnosti se seznámila s různými světoznámými osobnostmi. Nedávno na svém Instagramu zveřejnila společnou fotografii s legendou francouzské kinematografie Pierrem Richardem. A co na to její fanoušci?

Nedávno úspěšná modelka zveřejnila snímky z narozenin legendárního francouzského herce Pierre Richarda, který je patronem nadace Krása pomoci. Taťána s manželem navštívili jeho vinice a degustovali víno.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Taťána Gregor Brzobohatá (@tatianagbrzobohata) 19 Авг 2019 в 9:42 PDT

Sama Taťána okomentovala snímek následovně: „Když Vás pozve Pierre Richard do své rodinné vinice, nemůžete říct ne...A když Vám Pierre Richard chce políbit ruku, musíte říct ano! Nádherné setkání s francouzským gentlemanem!“

Její fanoušci příspěvek pozitivně okomentovali a záviděli jí, že se může scházet s takovými lidmi:

„Nádhera! Krása! Upřímná závist.“

„Závidím a ze srdce vám to přeji.“

„Závidím Vám,že jste s tímhle člověkem měla možnost se setkat, já totiž tu možnost ,NIKDY nebudu mít, i když bych si to sebe víc přál.“

Někteří vidí, že Pierre Richard zůstal stejným milovníkem žen:

„I vlasy kadeřavé se zbláznily, ale jiskra v oku zůstala.”

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Taťána Gregor Brzobohatá (@tatianagbrzobohata) 16 Авг 2019 в 6:00 PDT

Dobročinná činnost

Blonďatá kráska působí nejen jako modelka, ale i jako zakladatelka a aktivní členka nadace Krása pomoci (Beauty of Help org.), kterou založila v roce 2008. Cílem nadace je pomoc seniorům, populaci stárnutí a mezigeneračních vztahů. V roce 2015 Taťána dostala možnost osobně prezentovat činnost své nadace na půdě OSN v New Yorku a nedávno také v Ženevě. Stalo se tak historicky poprvé, kdy česká nezisková organizace zastupující pomoc seniorům prezentovala svoji činnost na půdě OSN.