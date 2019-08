Česko předalo svou suverenitu neomarxistům v EU, prohlásil Okamura při příležitosti výročí okupace

Ve svém příspěvku na Facebooku Okamura označil okupaci Československa za hrubé pošlapání zbytku suverenity.

„Tehdejší takzvané ‚Pražské jaro‘ bylo falešnou nadějí na reformu totalitního komunistického režimu a následná okupace byla potvrzením faktické neexistence československé státní suverenity,“ napsal Okamura.

Česká republika čelí nové okupaci

Podle Okamury i o 51 let později je česká suverenita opět ohrožena: „Bohužel dnes se Česká republika nachází v postavení země, která svoji suverenitu předala neomarxistickému projektu evropské integrace.“ Globalizační, multikulturní a tzv. „zelená“ politika, kterou provádí Evropská unie je, jak píše Okamura, „v rozporu se zájmy naší národní a státní suverenity“.

Co muže mít dopad ještě osudovější než okupace státy Varšavské smlouvy? Okamura odpovídá, že je to případná realizace imigrační politiky Evropské unie na území České republiky.

„V dnešních dnech jde nejen o obranu svobody a demokracie, ale také o zachování samotné existence českého národa a naší kultury,“ alarmuje.

Příběhy svědků okupace

V komentářích u příspěvku někteří uživatelé, kteří zažili tyto události, sdíleli své vzpomínky.

„Tehdy jako voják základní služby jsem byl určen jako posádka V3S, se kterou jsme v tuto dobu zásobovali prodejny Potravin na Václavském náměstí. Po třech dnech už nebylo co jíst!! Mezi těmito tanky jsme se proplétali s československou vlajkou! Mohu jen dodat ,že z jejich strany se o nenávist nejednalo. Spíše tam bylo hodně strachu!“ napsal jeden z komentujících.

„Zažila jsem to. Bylo mi 21 let a u rozhlasu na Vinohradech jsem stála vedle chlapce, kterého zastřelili. Chybělo pár centimetrů a na té dlažbě v tratolišti krve jsem ležela já. Všechno jsem to povyprávěla režiséru Šiklovi, který natáčí pořad Rekonstrukce okupace. Byl to opravdu hodně zlý čas, a ten co přišel potom, si s ním nezadal. Ale dneska...“ uvedla jiná komentátorka.

Srpen 1968

V noci z 20. na 21. srpna 1968 vstoupili na území Československo vojáci SSSR a čtyř dalších zemí Varšavské smlouvy v celkovém počtu asi 300 tisíc lidí.

Podle společného rozhodnutí vůdců SSSR, NDR, Polska, Maďarska a Bulharska byli vojáci těchto zemí odesláni do Československa, aby zastavili politické a sociální reformy, které zde probíhaly a získaly název Pražské jaro.

V Česku chtějí vyhlásit datum vstupu spojeneckých sil v roce 1968 do země za den památky https://t.co/3FYFwTLMjx pic.twitter.com/oXgwGNHGwB — Sputnik ČR (@sputnik_cz) June 16, 2019

​Podle českých a slovenských historiků během událostí doprovázejících zavedení vojsk do konce roku 1968 zahynulo 137 civilistů z Československa. Podle výpočtů ruské strany během prvního měsíce sovětská vojska ztratila 12 lidí.

25. srpna 1968 na Rudém náměstí proběhla demonstrace, jíž se účastnilo osm lidí, protestovali tak proti zavedení vojsk. V Česku jsou známí jako osm statečných.

V listopadu 1989 bylo přijato společné usnesení lídrů SSSR, Bulharska, Maďarska, NSR a Polska, v němž uznali své jednání za neoprávněný zásah do záležitostí jiné země.