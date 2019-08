Video: Pornoherečka Daisy Lee v sexy šatech a krajkových punčochách ukázala backstage z natáčení nového porno filmu

Na záběrech pornoherečka v odvážných šatech s velkým výstřihem ukazuje místnost a postel, kde probíhá natáčení erotického filmu.

Sledující v komentářích byli překvapení, že Daisy na záběrech upadá do rozpaků, ikdyž se chová hodně provokativně, když sexuálně sedla do postele.

„Stydlivá jak prase, proč tu práci děláš, když se tak stydíš?“ zeptal se jí jeden z fanoušků.

Někteří dokonce připustili, že herečka je opilá.

Někteří sledující na videu také zpozorovali nahého muže, který byl ve stejné místnosti.

Daisy Lee ve svých příspěvcích už několikrát uváděla, že negativní komentáře ohledně její práce a vzhledu vůbec nebere v úvahu.

„Hejty na můj nechutný zadek, kterej má určitě i vaše babička lepší, a to ani nemluvím o tý příšerný celulitidě ..za 3,2,1:) A jinak co děláte vy krom psaní negativních komentářů a sami máte p*del, že radši nevylejzáte z domu.“ Uvedla v jednom příspěvku pornoherečka.

Pornoherečka Karolína Urbanová alias Daisy Lee porno videa točí už od osmnácti let. Je nejstarší dcerou bývalé příbramské místostarostky Aleny Ženíškové a vybrala si tuto profesi i přes nesouhlas matky. O podstatě své práce v rozhovorech často říká, že ji na této práci baví to, že je to pořád něco nového: nové lokality, noví lidé a tím získává strašně moc zkušeností a přátel.