„Lidi se jí smáli, že v letadle tleská.“ Tamara Klusová se z ekologických důvodů zřekla letů a pobavila sociální sítě

Zatímco její manžel Tomáš Klus nedávno vystoupil proti zpěvákovi Jaromíru Nohavicovi, který přijal vyznamenání od ruského prezidenta Vladimira Putina, tak Tamara Klusová začala bojovat za ekologii. Ta se svým projevem vystoupila na Instagramu.

Vážně nikdy nikam nepoletíte?

„Hele, Tamaro a Tomáši? To fakt už nikdy nikam nepoletíte? Nebudete toho jednou litovat? Že když jste byli mladí a měli jste malé děti, nepoznávali jste svět?“ stěžuje si Tamara na začátku svého příspěvku na nejčastější otázku blízkých.

Manželka populárního českého zpěváka přidává i tradiční odpověď, nechtějí se s Tomášem dočkat výčitek od svých tří dětí.

„Nikdy se nechceme dožít momentu, kdy nám naše tři děti řeknou, proč jste tenkrát něco neudělali, když byl ještě čas na změnu?“ přidává Tamara svoji odpověď.

Nepotřebujeme benefity

Tamara Klusová dále pokračuje, že je pro oba velmi důležité, že se vzdají určitých benefitů, na které si lidstvo zvyklo. Zároveň ale dodává, že nechce apelovat na ty, kteří to cítí jinak.

„Není to apel na ty, kteří to cítí jinak, nebo stejně a nechtějí se vzdát věci, které vědí, že nejsou v souladu s tím, co cítí a co o planetě vědí... Je to jen to, být důslední sami k sobě... Svět nezměníme tím, že budeme ukazovat prstem na ostatní... Svět změníme pouze tím, že půjdeme příkladem sobě samotným...,“ pokračuje Klusová.

Je to naše matka

Dále pokračuje, že Země je domovem a matkou nás všech, a proto s manželem nyní budují dům, který z velké části vrátí to, co si vezme.

„Je to domov nás všech... Je to matka nás všech... I proto se právě teď snažíme vybudovat dům, který je v co největším souladu s tím, co žijeme... Dům, který to, co si vezme, z velké části vrátí... Tam právě teď míří naše kroky... Domů...,“ukončila Tamara Klusová svůj příspěvek.

To nemusíš oznamovat veřejně

Do komentáře Tamary Klusové se vzápětí opřel i starosta Řeporyjí Pavel Novotný, který ji upozorňuje, že kvůli tomu nemusí psát komentáře a stačí to jen udělat.

„To nemusíš oznamovat veřejně, Tamaro. Jsi normální civil, máš to prostě udělat, ne opruzovat s prohlášením,“ píše pod příspěvkem.

Novotný ještě s komentářem pokračoval i na Twitteru, kde si stěžuje, že mu Tamara zkazila ráno. „Tamara Klus oznámila na Instagramu světu, že přestává z ekologických důvodů létat. Takhle mi zku.. pardon zkazit ráno...“ napsal politik na svém Twitteru.

Tamara Klus oznámila na Instagramu světu, že přestává z ekologických důvodů létat. Takhle mi zku.. pardon zkazit ráno.. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) 19. srpna 2019

Další uživatel ironicky okomentoval Novotného příspěvek, když uvedl, že Klusová už nechce létat kvůli tomu, že se jí lidé smáli, když v letadle tleská.

Manželka českého zpěváka Tomáše Kluse Tamara, která je již matkou tří dětí, je na sociálních sítích aktivní. Například v květnu se podělila o fotografii svého pozadí, kterou dokázala vyfotografovat její pětiletá dcera.

Tamara Klusová se zpěvu věnuje už od šesti let. V roce 2012 se dala dohromady s českým písničkářem a zpěvákem Tomášem Klusem, za kterého se i později provdala. Pár má spolu celkem tři děti - dceru Josefínu, syna Alfréda a dceru Jevovéfu.