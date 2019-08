ČSSD má konečně jasno: Ministerstvo kultury má vést Zaorálek

„Poté, co se v pondělí Michal Šmarda vzdal postu ministra kultury, tak byla ČSSD postavena do nové situace. Chci říci, že jsme řešení nalezli. ČSSD navrhne panu premiérovi, aby ústavním postupem navrhl prezidentovi, aby do funkce jmenoval Lubomíra Zaorálka,” uvedl na tiskové konferenci Jan Hamáček.

Hamáček nepředpokládá, že by ze strany prezidenta Miloše Zemana mělo dojít k problémům se jmenováním nového ministra. Dříve v polovině srpna Zeman do čela resortu kultury odmítl jmenovat jiného kandidáta ČSSD Michala Šmardu.

„Mnoho věcí se stalo. Byl to zápřah, svůj díl dostala i naše ústava,” poznamenal Hamáček.

Ještě dnes Hamáček odešle oficiální nominaci premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

„Lubomír Zaorálek je zkušený politik, je úspěšný předseda Sněmovny a úspěšný ministr zahraničních věcí. Jsem přesvědčený, že řízení resortu kultury zvládne,“ poznamenal šéf sociálních demokratů. „Jeho úkolem bude resort stabilizovat po dlouhé době, kdy nebylo jasné, jakým směrem se bude ubírat,“ dodal.

Šéf ČSSD věří, že se Zaorálek ještě stihne zapojit do jednání o rozpočtu. Předseda ČSSD sdělil, že s dosavadním jednáním o rozpočtu jsou sociální demokraté spokojeni. Pokud budou jednání úspěšně pokračovat a jmenování Zaorálka proběhne hladce, může vládní spolupráce ČSSD a ANO pokračovat.

Čtyřem ministrům ČSSD se podařilo s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) dohodnout na rozpočtu pro svá ministerstva. Jednání s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou však v úterý dopadlo neúspěšně. Maláčová pro svůj resort požaduje o 11,7 miliardy více, než vyčlenilo ministerstvo financí.

Vládní krize vrcholí

V pondělí 19. srpna Michal Šmarda požádal Hamáčka, aby jeho nominaci na post ministra kultury stáhl. Předtím ho totiž odmítl jmenovat prezident Miloš Zeman, podle kterého nemá pro řízení ministerstva kultury dostatečné kompetence.

Původně Hamáček na jmenování Šmardy trval a hrozil, že v případě odmítnutí ČSSD odejde z vlády. Své setrvání v koalici dále podmiňoval i ústupky v otázce rozpočtu pro ministerstva, která vedou sociální demokraté. Hamáčkovo rozhodnutí stáhnout nominaci Šmardy vyvolalo kritiku ze strany sociálních demokratů v českých krajích.

Šmarda měl nahradit ve vládě Antonína Staňka, kterého vedení ČSSD v květnu přimělo k rezignaci poté, co odvolal ředitele Národní galerie Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa.

S jeho odvoláním však otálel prezident, což byl jedním z důvodů pro ústavní žalobu, kterou schválil Senát. O ní má ještě jednat Sněmovna, nicméně hrozí, že ji část poslanců pod vedením nejsilnější strany ANO odmítne zařadit na pořad jednání.