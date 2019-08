Na stráži kybernetické bezpečnosti. Senátoři čerpali informace o kybernetickém útoku na MZV z neověřených zdrojů

O události koncem července informoval Deník N z předpokladem, že za kybernetickým útokem na české ministerstvo zahraničí s velkou pravděpodobností stojí ruská vojenská rozvědka GRU. Dále česká média šířila tuto zprávu z odkazem na informace poskytnuté NÚKIB. Ředitel NÚKIB Dušan Navrátil však v pondělí 19. srpna během zasedání bezpečnostní rady státu uvedl, že jeho úřad informace o kybernetickém útoku na ministerstvo zahraničí senátorům neposkytl.

„V rámci schůze předsednictva bezpečnostní rady státu ředitel NÚKIB konstatoval, že se jednání senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost za NÚKIB nikdo neúčastnil a nikomu ze senátorů nebyly poskytnuty žádné informace, na jejichž základě následně senátní výbor přijal své usnesení ze dne 13. srpna 2019,“ uvádí se v tiskové zprávě Strakovy akademie.

Tomáš Jirsa (ODS): Stal se útok na ministerstvo zahraničí, tak by měla znít otázka

Senátor a místopředseda výboru Tomáš Jirsa okomentoval situaci pro portál Echo24.

„Většina členů čerpala z otevřených zdrojů. Tohoto útoku byla plná média. Někdo ze členů měl i informaci z vnitřku úřadu. Sám jsem překvapen tím, že média řeší, řekl-li nám to ředitel Navrátil osobně či nikoliv. Stal se útok na ministerstvo zahraničí, tak by měla znít otázka. Je veřejným tajemstvím, že se stal. A náš vzkaz je, aby stát více investoval do kybernetické ochrany,“ řekl.

Že výbor čerpal z neoficiálních informací potvrdili pro Echo24 další z členů výboru Jaroslav Zeman (ODS) nebo Renata Chmelová (KDU-ČSL).

„Senátoři v bezpečnostním výboru čerpají informace z veřejných i neveřejných zdrojů. Aktuální informace beru na vědomí a budeme se jim dále věnovat. Naším cílem je ochránit bezpečnost Česká republiky před kybernetickými útoky, ať už přicházejí odkudkoliv,“ řekla pro Echo24 Renata Chmelová.

Ruská stopa?

Řada českých politiků již podezření Deníku N podpořila a označila za hrozbu ruské hackery. Například podle neúspěšného kandidáta na prezidenta Jiřího Drahoše a předsedy strany Starostové a nezávislí Víta Rakušana Česká republika čelí hybridní válce ze strany Ruska. Místopředseda Pirátů Mikuláš Peksa dokonce uvedl, že „by bylo fajn haknout GRU“.

Dříve Bezpečnostní informační služba ČR obviňovala Moskvu z jednoho z kybernetických útoků na české ministerstvo zahraničí v letech 2016 a 2017. Šlo tehdy o tzv. hackerskou skupinu Turla. Na ruském ministerstvu zahraničí v té době na zprávy reagovali a označili je za strašidelné příběhy, které patří k módnímu trendu obviňování Ruska.