„Bandera Petříček, pomatený kníže, porno analytik nebo agent Plavec.“ Ondráček si nebral servítky vůči kritikům Ruska

„Přátelé, co by o popisovaném stavu Ukrajiny a Ruska asi řekl ministr zahraničí Bandera Petříček (ČSSD), pomatený kníže, porno analytik nebo třeba agent Plavec, prostě obdivovatelé současné Ukrajiny a rusofobové? Označili by tyto informace za Fake news? Podle mě určitě. Pravda je to jediné, čeho se bojí!“ s takovými slovy poslanec Parlamentu České republiky Zdeněk Ondráček (KSČM) sdílel dnes na Facebooku rozhovor s historičkou Dagmar Martinková pro PL.

Dagmar Martinková je předsedkyní Sdružení Čechů z Volyně, pomáhá potomkům volyňských Čechů žijících na Ukrajině se vrátit do České republiky. Publikuje v řadě sborníků a odborných periodik či jezdí s besedami a přednáškami na téma volyňských Čechů.

Od roku 2006 historička jezdí na Ukrajinu a je v kontaktu s lidmi této zemi. Na otázku, jaká je tam realita všedních dní obyčejné rodiny, Martinková poukázala na zdravotnictví: „Co vím z osobních zkušeností mých přátel, pokud nemáte peníze a nezaplatíte si léky, není vám aplikován žádný lék. Při nástupu do nemocnice si musíte zaplatit i gumové rukavice pro personál, ložní prádlo… Pro staré lidi je zde život dost složitý, mají velmi nízké důchody a většinou je stejně živí jen to, co vypěstují na poli.“

Martinková dále připomněla, že v lednu letošního roku vznikl názorový spor k přijetí zákona na Ukrajině o uznání banderovců válečnými veterány a český ministr zahraničí Tomáš Petříček tehdy slíbil, že vznikne česko-ukrajinské fórum, které by podobné věci řešilo. Historička hovoří o tom, že požádala Ministerstvo zahraničních věcí ČR, zda by se její spolek mohl podílet na aktivitách fóra a přispět tak svými zkušenostmi. „Dostalo se mi pouze odpovědi, že fórum či komise ještě nebyla ustavena…“ řekla Martinková s nejistotou, zda česko-ukrajinské fórum jak sliboval Petříček vůbec vznikne.

Portál se následně dotkl česko-ruských vztahů a připomněl, že prezident Zeman přijal na příští rok pozvání Vladimira Putina na oslavy 75. výročí ukončení 2. světové války. Je dobré současnému Rusku prokazovat takovou čest? Martinková na takovou otázku má jako historik jasnou odpověď:

„A ať se díváme na tuto válku jak zleva nebo zprava, nejvíce obětí měli Rusové. A také obětovali nejvíce vojáků, a i když se objevuje mnoho článků, jak zmenšovat či zpochybňovat osvobozovací akce naší země, faktem zůstává, že ruští či sovětští vojáci na našem území umírali v boji proti německým okupantům.“

„A za druhé, na území tehdejšího Sovětského svazu vznikla naše zahraniční armáda, 1. československý armádní sbor, který pak v součinnosti s Rudou armádou osvobozoval sovětské území a poté Československo. Ať v tom hledáme jakýkoliv politický podtext, vytvořili nám podmínky ke znovuvytvoření naší armády!“ řekla s tím, že lidé by se měli umět i přes určité historické křivdy přenést a prokázat čest hlavně těm padlým.

Zdeněk Ondráček se v červnu velmi kriticky postavil k rozhodnutí vlády zvýšit roční kvóty pro přijetí nových zaměstnanců z Ukrajiny a také navýšení minimální mzdy. Ministr zahraničí Tomáš Petříček tehdy dostal kopu negativních reakcí i od jiných politiků.