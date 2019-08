„ČSSD je v kádrové nouzi,“ hodnotí Okamura nominaci Zaorálka. Jednoznačnou podporu si našel pouze u komunistů

Opozice se staví ke kandidatuře Lubomíra Zaorálka (ČSSD) do křesla ministra kultury skepticky. Vůči bývalému ministrovi zahraničí jsou jednoznačně vstřícní pouze komunisté. Naopak předseda hnutí SPD Tomio Okamura považuje Zaorálka za zcela nepřijatelného.

Předseda KSČM Vojtěch Filip po setkání s prezidentem Milošem Zemanem novinářům řekl, že nominace Zaorálka je pro komunisty přijatelná. Podle něj bývalého ministra zahraničí spojuje s kulturou jeho působení jako televizní dramaturg v 80. letech. Vyzdvihl i jeho manažerské schopnosti.

„Já myslím, že sociální demokracie uvažovala o tom, kdo má alespoň zkušenost s řízením nějakého resortu,“ řekl Filip novinářům. „Konečně je to nominace, která v sobě zahrnuje vztah ke kultuře a manažerské schopnosti řízení resortu,“ dodal.

Ovčáček: ČSSD by měla Zemanovu moudrou radu vyslyšet. Sdělil také možný scenář konce strany https://t.co/8U0qxhcMnz pic.twitter.com/eb9WjSeC5g — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 20. srpna 2019

Naopak pro předsedu SPD Tomia Okamuru je jeho práce v Československé televizi zcela nepřijatelná. Podle něj tam totiž působil jako cenzor. Ve svém příspěvku dokonce citoval knihu Miloše Zemana Vzestup a pád české sociální demokracie.

„Zaorálek v osmdesátých letech pracoval jako dramaturg ostravské televize. Spisovatel Jan Kostrhun mi jednou vyprávěl, jak v té době ostravské televizi nabídl jakýsi cyklus. Dostal odpověď, že cyklus se nepřijímá, protože rozvrací samotné základy socialistického společenského zřízení. Podepsán Lubomír Zaorálek,“ cituje Okamura ze strany 146.

„Je pikantní, že Zaorálkova nominace na ministra kultury je zveřejněna právě dnes 21. srpna, kdy si připomínáme okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968,“ dodal.

Podle něj jmenování Zaorálka svědčí „o naprosté kádrové nouzi“ v ČSSD. Bývalého ministra zahraničí označil za probruselského politika, který je pro SPD nepřijatelný.

„Zarážející je také fakt, že poslanec Zaorálek má v tomto volebním období účast ve Sněmovně pouze 62 % - tak jak může ještě navíc mít čas na funkci ministra, když ani teď nechodí do Sněmovny?“ dodal.

ODS vidí konec vládní krize

Občanští demokraté doufají, že nominace Zaorálka konečně vyřeší vládní krizi. Připomněli mu však jeho květnovou návštěvu Severní Koreje s delegací českých poslanců, za kterou si sklidil kritiku.

„Snad taškařice kolem ministerstva kultury tímto končí. Snad se Lubomír Zaorálek nebude při řízení rezortu inspirovat KLDR, kterou před časem navštívil,“ napsali na svém Twitteru.

Snad taškařice kolem Ministerstva kultury tímto končí. Snad se Lubomír Zaorálek nebude při řízení rezortu inspirovat KLDR, kterou před časem navštívil. https://t.co/WfDqDcZCxa — ODS (@ODScz) 21. srpna 2019

Předseda ODS Petr Fiala dále poznamenal, že se sociální demokraté rovnou mohli zeptat Miloše Zemana, koho chce na ministerstvu kultury vidět.

„Trochu se divím, že ČSSD se ještě zabývá nominací ministra. Stačilo by se zeptat M. Zemana, koho tam chce, a bylo by to. Ale pokud tím skončí tyto nedůstojné tahanice a vláda se začne věnovat normální agendě, tak si asi všichni oddechneme,“ napsal na Twitteru.

Trochu se divím, že ČSSD se ještě zabývá nominací ministra. Stačilo by se zeptat M. Zemana, koho tam chce, a bylo by to. 😉 Ale pokud tím skončí tyto nedůstojné tahanice a vláda se začne věnovat normální agendě, tak si asi všichni oddechneme. — Petr Fiala (@P_Fiala) 21. srpna 2019

KDU-ČSL: Je nutné ukončit tristní stav na ministerstvu

Předseda křesťanských demokratů Marek Výborný vyjádřil naději, že Zaorálek bude dostatečně silným manažerem, který skoncuje s tristním stavem ve svěřeném resortu.

„Tristní stav kolem kultury, který nám vláda Andreje Babiše už tři měsíce předvádí, se snad chýlí ke konci. Vůbec si netroufám hodnotit kompetence Lubomíra Zaorálka, ale doufám, že bude dostatečně silným manažerem, který bude ku prospěchu české kultury,“ prohlásil.

Tristní stav kolem kultury, který nám vláda @AndrejBabis už tři měsíce předvádí, se snad chýlí ke konci. Vůbec si netroufám hodnotit kompetence @ZaoralekL, ale doufám, že bude dostatečně silným manažerem, který bude ku prospěchu české kultury. — Marek Výborný (@MarekVyborny) 21. srpna 2019

„Je to zodpovědnost předsedy sociální demokracie a především pana premiéra, protože on ponese to jméno panu prezidentovi,“ řekl České televizi.

TOP 09 v tom vidí politickou nominaci

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil se domnívá, že ČSSD opět přišla s člověkem, který kultuře nerozumí. Podle něj se jedná o ryze politickou nominaci. Pro vedení sociálních demokratů je podle něj prioritou, aby nový ministr byl loajální.

„Nepoučitelná ČSSD. Resort kultury potřebuje do svého čela ministra, co kultuře rozumí a má respekt u odborné veřejnosti. Místo toho sociální demokraté opět přicházejí s ryze politickou nominací člověka, který možná bude k ČSSD loajální, ale o kultuře nic neví. Tratit na tom bude ČR,“ napsal na Twitteru.

Nepoučitelná ČSSD. Resort kultury potřebuje do svého čela ministra, co kultuře rozumí a má respekt u odborné veřejnosti. Místo toho sociální demokraté opět přichází s ryze politickou nominací člověka, který možná bude ČSSD loajální, ale o kultuře nic neví. Tratit na tom bude ČR. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 21. srpna 2019

Ještě před tím, než předseda ČSSD oznámil jméno nového ministra, Karel Schwarzenberg ve svém středečním komentáři na portálu FORUM 24 napsal, že po stažení kandidatury Michala Šmardy samostatná Sociálnědemokratická strana zanikla.

„To, že ČSSD takto opustila bojiště, znamená, že se vzdala. Ode dneška nemůžeme mluvit o samostatné a nezávislé straně, neboť se podvolila prezidentovi a jeho protiústavnímu jednání,“ domnívá se.

Piráti jsou skeptičtí

Předseda Pirátů Ivan Bartoš označil Lubomíra Zaorálka za člověka, který je přijatelný pro prezidenta. Vůči jeho kompetencím v oblasti kultury je ale skeptický.

„Zahraniční politika definovaná za doby Sobotkovy vlády stále tvoří základní pilíře české zahraniční politiky. Takže manažersky pravděpodobně pan Zaorálek kompetence má. Ale pak je tam otázka resortu jako takového – kultury, vztahu ke kultuře, akceptace kulturní obcí. (…) Tam kompetence nevidím,“ řekl České televizi.

Babiš vrací úder ČSSD: Na rozdíl od Sobotky se koaliční smlouvy držím https://t.co/DiBAKcCwne pic.twitter.com/J6fF7ceUa2 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 20. srpna 2019

Zeman souhlasí

Nominace Lubomíra Zaorálka může vést k ukončení vládní krize, která vznikla kvůli sporu o vedení ministerstva kultury. Ten se vede již od května. Prezident Miloš Zeman přes svého mluvčího Jiřího Ovčáčka vzkázal, že Zaorálka hodlá jmenovat.

V polovině srpna Zeman odmítl jmenovat Michala Šmardu (ČSSD) kvůli tomu, že podle jeho názoru není v oblasti kultury dostatečně kompetentní. Vyzval proto sociální demokraty, aby přišli s jiným jménem. Šmarda měl v resortu nahradit Antonína Staňka (ČSSD), s jehož odvoláním prezident otálel do konce července.

„Byl jsem dobrý ministr, Zeman musel čelit absurdnímu tlaku,“ vzkázal Staněk ČSSDhttps://t.co/L9IXVD79kT — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 30. července 2019

V pondělí 19. srpna Michal Šmarda požádal předsedu strany Jana Hamáčka, aby jeho nominaci na funkci ministra kultury stáhl. Přestože Hamáček původně na kandidatuře Šmardy trval a hrozil odchodem z vlády, pokud ho Zeman nejmenuje, jeho žádosti vyhověl. Ve středu na tiskové konferenci oznámil, že hodlá jako nového ministra kultury jmenovat bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka.